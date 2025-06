WhatsApp führt neue Chat-Funktion für nervig lange Gespräche ein

WhatsApp hat eine neue Funktion vorgestellt, bei der man die Meta AI nutzt, um euch zu lange Gespräche zusammenzufassen. Falls ihr also mal wieder auf eine zu lange Konversation blickt und diese nicht lesen wollt, dann hilft euch die KI dabei.

Laut Meta setzt man hier auf eine „private Verarbeitungstechnologie“, keiner sieht also euren Chatverlauf, die Zusammenfassung aber nicht lokal verarbeitet. Man muss dem Messenger also vertrauen, was derzeit einigen nicht mehr leicht fällt.

Einen Haken gibt es bei den „WhatsApp Message Summaries“ noch, denn derzeit gibt es die Nachrichtenzusammenfassungen nur auf Englisch in den USA. Ziel ist jedoch, dass die neue KI-Funktion für WhatsApp bis Ende 2025 zu uns kommt.

