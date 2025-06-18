Heute vor 13 Jahren: WhatsApp verspricht auf Werbung zu verzichten

Vor exakt 13 Jahren veröffentlichte WhatsApp einen ausführlichen Blogeintrag, in dem man erklärte, warum der Messenger keine Werbung bekommen wird. Dieser ist übrigens noch online und ein durchaus spannender Einblick in die damalige Zeit.

In dem Eintrag zitierte man sogar Tyler Durden (Fight Club) mit der sehr bekannten Aussage: „Werbung bringt uns dazu, Autos und Klamotten nachzujagen, in Jobs zu arbeiten, die wir hassen, damit wir Dinge kaufen können, die wir nicht brauchen“.

Mit Werbung ist der Nutzer das Produkt

Gegen Ende betonte man noch ganz klar: „Sobald Werbung im Spiel ist, bist du als Nutzer das Produkt“. Und genau das wollte man bei WhatsApp nie. Doch danach änderte sich alles bei WhatsApp, denn das Geld von Facebook war zu verlockend.

Mittlerweile ist klar, dass Werbung bei WhatsApp kommt und die Idee kursiert seit Jahren bei Meta/Facebook, die Gründer sind damals sogar gegangen. Doch das Geld für WhatsApp muss langsam wieder rein (es waren 16 Milliarden US-Dollar).

Aussagen wie „Werbung ist die Beleidigung deiner Intelligenz“ sind also nicht mehr Kern von WhatsApp, der Knoten ist geplatzt und wenn Meta für eine Sache bekannt ist, dann „noch mehr Werbung“. Apps wie Instagram werden bis ins letzte Detail mit Werbung ausgereizt. Bei WhatsApp geht man zum Start aber sehr behutsam vor.

Ein paar beworbene Kanäle und ein paar Anzeigen im Status, es geht sanft los. Die Werbung in Chats soll nicht kommen, das betonte WhatsApp-Sprecherin Anaik von der Weid auch in einem neuen Statement bei The Verge. Nie? Das sagt man nicht.

Ich glaube wirklich, dass man Werbung in den Chats aktuell nicht plant, das wäre ein extrem schwieriger Platz für Werbung, aber Werbung im Chats-Bereich kann ich mir bei Meta sehr gut vorstellen. Als börsennotiertes Unternehmen muss man wachsen und immer wieder neue Bereiche finden, in denen man Werbung zeigt.

Spannend wird, ob das eine Chance für Messenger-Alternativen ist, aber ich glaube es nicht. WhatsApp ist zu etabliert, wie Instagram, Meta kann sich fast alles erlauben.