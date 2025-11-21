WhatsApp: Neue Info-Funktion startet
WhatsApp macht die Info-Funktion prominenter und verbessert ihre Möglichkeiten für Statusmeldungen.
Die Messaging-App WhatsApp stellt eine überarbeitete Version der Info-Funktion vor. Nutzer können ab sofort mit einem Emoji und kurzem Text mitteilen, was sie gerade beschäftigt oder warum sie nicht erreichbar sind.
Diese Statusangabe ist nun besser sichtbar und lässt sich direkt in Einzelchats sowie im Profil finden. Zusätzlich wurde die Bedienung vereinfacht, sodass sich die neue Info direkt im Chat beantworten lässt oder über die Einstellungen angepasst werden kann.
Die Information läuft standardmäßig nach einem Tag ab, wobei Nutzer alternativ eine individuelle Anzeigezeit festlegen können. Die Sichtbarkeit lässt sich in den Datenschutzeinstellungen präziser steuern: Statusmitteilungen können exklusiv für Kontakte oder auf Wunsch auch für eine größere Nutzerzahl freigegeben werden.
WhatsApp-Info Funktion: Status und Datenschutz im Fokus
Die Funktion wird laut WhatsApp schrittweise für alle Mobilgeräte ausgerollt und soll die Kommunikation durch persönliche Statusmeldungen ergänzen. Durch die verbesserte Auffindbarkeit und die direkte Antwortmöglichkeit möchte das Unternehmen die Nutzerinteraktion weiter stärken und den Zugang zu aktuellen Informationen erleichtern.
Kernpunkte der neuen Information:
- Statustext mit Emoji kombinierbar
- Anzeigezeit flexibel einstellbar
- Sichtbarkeit per Datenschutz frei wählbar
- Direkte Antwortfunktion im Chat
- Sukzessiver Rollout für Mobilgeräte
Ob man aufgrund des zuletzt veröffentlichen Datenlecks soviel auf seiner Profilseite preisgeben sollte? Ich weis ja nicht xD
wenn man seit der Übernahme von Meta ohne Bedenken Whatsapp nutzt und dabei sämtliche Daten in Facebook oder Instaspam hinterlegt hat ist eh alles zu spät.
Daher hoffe ich ja, dass da mit der Interoperabilität ein wenig Bewegung in der Sache kommt. Leider ist WhatsApp einfach zu omnipräsent in Deutschland um es zu ignorieren.
wenn alles zusammenarbeitet muss ne Grenze gesetzt werden. ob es passiert? unwahrscheinlich da kein Geld..