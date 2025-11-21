WhatsApp: Neue Info-Funktion startet

WhatsApp macht die Info-Funktion prominenter und verbessert ihre Möglichkeiten für Statusmeldungen.

Die Messaging-App WhatsApp stellt eine überarbeitete Version der Info-Funktion vor. Nutzer können ab sofort mit einem Emoji und kurzem Text mitteilen, was sie gerade beschäftigt oder warum sie nicht erreichbar sind.

Diese Statusangabe ist nun besser sichtbar und lässt sich direkt in Einzelchats sowie im Profil finden. Zusätzlich wurde die Bedienung vereinfacht, sodass sich die neue Info direkt im Chat beantworten lässt oder über die Einstellungen angepasst werden kann.

Die Information läuft standardmäßig nach einem Tag ab, wobei Nutzer alternativ eine individuelle Anzeigezeit festlegen können. Die Sichtbarkeit lässt sich in den Datenschutzeinstellungen präziser steuern: Statusmitteilungen können exklusiv für Kontakte oder auf Wunsch auch für eine größere Nutzerzahl freigegeben werden.

WhatsApp-Info Funktion: Status und Datenschutz im Fokus

Die Funktion wird laut WhatsApp schrittweise für alle Mobilgeräte ausgerollt und soll die Kommunikation durch persönliche Statusmeldungen ergänzen. Durch die verbesserte Auffindbarkeit und die direkte Antwortmöglichkeit möchte das Unternehmen die Nutzerinteraktion weiter stärken und den Zugang zu aktuellen Informationen erleichtern.

Kernpunkte der neuen Information: