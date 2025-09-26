Windows 10 Supportende in Europa verschoben

Firmware und OS

Microsoft verlängert die Sicherheitsupdates für Windows 10 in der EU kostenlos bis Oktober 2026. Nutzer müssen dafür keine Gebühren zahlen oder zusätzliche Bedingungen erfüllen.

Microsoft hat angekündigt, dass das ESU-Programm (Extended Security Updates) in der Europäischen Union um ein Jahr verlängert wird. Laut Windowscentral erhalten private Anwender weiterhin sicherheitsrelevante Updates bis zum 14. Oktober 2026. Das ursprüngliche Supportende war für Oktober 2025 geplant. Die Verlängerung betrifft Millionen Geräte, die noch aktiv genutzt werden.

Die Anmeldung für das ESU-Programm wird vereinfacht. Nutzer benötigen kein Microsoft-Konto mehr, und auch Bedingungen wie Windows Backup, Microsoft Rewards oder Gebühren entfallen. Microsoft begründet die Anpassung laut eigenen Angaben damit, „lokale Erwartungen zu erfüllen“ und einen reibungslosen Übergang zu Windows 11 zu ermöglichen.

Details zur Anmeldung und Auswirkungen für EU-Nutzer

Trotz der Vereinfachungen müssen Nutzer weiterhin aktiv am ESU-Programm teilnehmen. Die Authentifizierung ist alle 60 Tage erforderlich, eine Cloud-Anbindung ist jedoch nicht mehr notwendig.

Außerhalb der EU gelten die bisherigen Bedingungen weiter: Updates über Oktober 2025 hinaus sind nur gegen Zahlung, Punkte oder mit aktivem Microsoft-Konto verfügbar. Für EU-Nutzer reduziert sich damit der Druck zum Umstieg auf neue Hardware oder ein anderes Betriebssystem, und es bleibt mehr Zeit für Alternativen.

  1. Mårtiň 🌀
    sagt am

    Ich bin ehrlich froh, dass ich als Apple Nutzer über sowas nicht mehr nachdenken muss.

