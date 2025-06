Windows: Microsoft führt den „Black Screen of Death“ ein

Der BSOD ist tot, lang lebe der BSOD. Microsoft hat diese Woche verraten, dass man den „Blue Screen of Death“ nach gut 40 Jahren in Rente schicken wird, die bekannte Fehlermeldung bei Windows ist jetzt der „Black Screen of Death“.

In einem Gespräch mit The Verge hat David Weston von Microsoft betont, dass man nicht einfach nur die Farbe geändert hat, es soll jetzt auch mehr Details zum Problem selbst geben. Windows zeigt jetzt also an, warum es abgestürzt ist.

Der neue „Black Screen of Death“ soll im Spätsommer bei Windows 11 verteilt werden. Eine gute Entwicklung, nur schade, dass man die ikonische Farbe ändert.

