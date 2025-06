Wird Philips Hue ab Juli 2025 sogar noch teurer?

Die Produkte von Philips Hue sind gut, wir nutzen sie selbst gerne, aber sie sind alles andere als preiswert und glänzen selten mit einem guten Preis. Einige haben diese Woche vielleicht gehört, dass die Hue-Produkte ab dem 1. Juli teurer werden.

Das ist richtig, betrifft allerdings nur den US-Markt und ist eine direkte Folge der neuen Zollpolitik der Regierung. Ab Juli geht es also direkt los, bisher ist allerdings noch nicht bekannt, ob Signify die Preise bei Philips Hue auch weltweit anpasst.

Im Juli ist das noch nicht geplant, aber einige Unternehmen haben ihre Preise nach den Strafzöllen bereits global angepasst, damit sich das etwas verteilt und man nicht zu hohe Preise in den USA verlangen muss. Falls die höheren Preise also zu viele Kunden abschrecken, wäre so ein Schritt später auch bei Philips Hue möglich.

