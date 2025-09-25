Withings veröffentlicht großes Update mit neuen Tracking-Funktionen

Wearables

Die iOS-App von Withings hat ein umfangreiches Update auf Version 8.0.0 erhalten. Das Update vom 24. September 2025 bringt mehrere neue Funktionen und überarbeitete Bereiche mit sich.

Laut den Angaben des Unternehmens umfasst die Aktualisierung unter anderem den neuen Vitalitätsindikator. Dieser soll Nutzern ermöglichen, ihre Anstrengung, Erholung und ihr allgemeines Wohlbefinden besser nachzuvollziehen. Darüber hinaus erhalten Anwender Echtzeit-Einblicke sowie personalisierte Hinweise, die auf mögliche Gesundheitssignale aufmerksam machen können.

Neue Tracking-Funktionen in Withings 8.0.0

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates ist das überarbeitete Zyklus-Tracking. Dieses basiert nun auf einem verbesserten Algorithmus, der die Basaltemperatur berücksichtigt, ergänzt durch neue Optionen beim Start und eine vereinfachte Datenvisualisierung.

Außerdem wurde ein kontinuierliches Temperatur-Tracking am Handgelenk integriert, das zusammen mit Schlaf- und Aktivitätsdaten Hinweise liefert, ob die Temperatur im Normalbereich liegt oder erhöht ist.

Zusätzlich hat Withings die Geräteeinstellungen komplett überarbeitet, um eine klarere Navigation und verbesserte Benachrichtigungen bereitzustellen.

Wesentliche Änderungen im Überblick

  • Neuer Vitalitätsindikator mit Echtzeit-Einblicken und Empfehlungen
  • Überarbeitetes Zyklus-Tracking mit Basaltemperatur-Algorithmus
  • Kontinuierliches Temperatur-Tracking am Handgelenk
  • Verbesserte Übersicht und Navigation in den Geräteeinstellungen

Withings bietet eine Gesundheits-App, die Daten zu Aktivität, Schlaf, Herzfrequenz und weiteren Werten erfasst, auswertet und visualisiert.

