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Wolverine für die PS5: Ganz viel neues Gameplay des Marvel-Spiels

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Sony hat es bereits im Vorfeld als Highlight der State of Play bestätigt und sogar hervorgehoben und im Rahmen des Events zeigte man dann auch wie erwartet viel neues Gameplay von Wolverine, dem großen Marvel-Blockbuster für die PS5.

Am 15. September 2026 geht es los, ab heute kann vorbestellt werden, so Sony, man möchte 79,99 Euro für Wolverine haben. Und darum geht es in der Story:

Die Lage ist verzweifelt, und Hilfe ist rar. Mutanten leben im Verborgenen und fürchten sich vor ihren Verfolgern, während der Rest der Gesellschaft nichts von ihrer Existenz ahnt. Die Einzigen, die sie möglicherweise beschützen können, sind Team X, eine Spezialeinheit von Mutanten, die sich in ihrer dunkelsten Stunde befindet und der sich Logan wieder anschließt, nachdem er sie vor drei Jahren verlassen hatte. Für die Mutanten ist der Kampf ums Überleben allein ihre Sache.

Ich bin gespannt auf Wolverine, aber ich hoffe, dass das Spiel auch wirklich düster wird, denn Logan ist nicht Peter Parker und Spider-Man von Insomniac Games war gut, aber es fehlte mir bei Teil 2 doch Tiefe. Wobei das oft ein „Problem“ von Spidey ist, der „fruendlichen Spinne“. Schauen wir mal, steht definitiv auf meiner Liste.

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3. Juni 2026 | Jetzt lesen →
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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Ich fand schon die schlechten Wolverine Spiele geil, weil eben Wolverine.
    Wenn da mal ein bisschen mehr dahinter steckt kann es mir eigentlich fast nicht nicht gefallen.
    Ich bin gespannt und freu mich drauf.

    Antworten

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