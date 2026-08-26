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X geht gegen Nitter und XCancel vor: Beide Dienste sind offline

René Hesse
Von
1 Kommentar
nitter (KI)

Die Dienste Nitter und XCancel sind nach Unterlassungsaufforderungen von X Corp. vorerst abgeschaltet worden.

Beide Angebote ermöglichten den Zugriff auf öffentliche Inhalte von X, ohne dafür ein eigenes Konto zu benötigen. Sie galten zudem als datensparsame Alternative zu direkten Links auf die Plattform.

Nach Angaben der Betreiber verschickte X Corp. am 24. August 2026 entsprechende Schreiben. XCancel stellte daraufhin seinen Betrieb bis auf Weiteres ein. Auch nitter.net ist offline. Die Entwicklung des Nitter-Projekts wurde vorerst gestoppt.

X Corp. wirft den Diensten Scraping vor

Als Hintergrund der juristischen Schritte wird unter anderem das automatisierte Auslesen von X-Inhalten genannt. Die Betreiber wollen sich nun rechtlich beraten lassen und äußern sich zunächst nicht zu Details.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

  • XCancel war rund zwei Jahre aktiv.
  • Nitter bestand seit etwa sieben Jahren.
  • Beide Dienste ermöglichten den Zugriff ohne X-Konto.
  • Bestehende Links auf die Dienste funktionieren inzwischen nicht mehr.

Für Webseitenbetreiber entsteht damit ein praktisches Problem. Wer Nitter oder XCancel zum Verlinken von Beiträgen genutzt hat, muss zahlreiche Verweise wieder direkt auf x.com umstellen.

Ich finde die Entwicklung vor allem für Nutzer schade, die öffentliche X-Inhalte ohne Konto und mit weniger Tracking lesen wollten. Ob vergleichbare Dienste zurückkehren können, dürfte jetzt stark davon abhängen, wie weit X seine Ansprüche juristisch durchsetzen kann.

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  1. Sam 🏆
    sagt am

    Uff sehr schade, hatte mir extra ein Addon für den Browser geschrieben, dass mir x Links direkt zu xcancel konvertiert 🫤

    Antworten

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