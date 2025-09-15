Smartphones

Xiaomi 17, 17 Pro und 17 Pro Max sind offiziell

Nach dem Xiaomi 15 kommt das … na … genau, das Xiaomi 17. Nur wenige Tage nach dem iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max von Apple, hat Xiaomi jetzt das Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 17 Pro Max ganz offiziell bestätigt.

Von offizieller Seite hat man nicht verraten, warum es kein Xiaomi 16 oder Xiaomi 16 Ultra gibt, vielleicht will man wirklich ein paar Kunden mit dem Xiaomi 17 und Xiaomi 17 Pro Max verwirren und vorgaukeln, dass sie hier gerade ein iPhone kaufen?

Ende September geht es in China los und auch optisch deutet sich bisher an, dass das iPhone von Apple hier durchaus als Vorbild gedient hat. Wobei man dazu sagen muss, dass Xiaomi schon vorher ein „Plateau“ (also breiter Kamerabuckel) hatte.

  1. Robin 🎖
    sagt am

    Wo ist denn das Xiaomi Air?

