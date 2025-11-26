YouTube geht die Startseite komplett neu an

Die Startseite bei YouTube ist mittlerweile ein wichtiger Anlaufort, vielleicht sogar der wichtigste, denn Abos spielen in der heutigen Zeit kaum noch eine Rolle. Neue Videos entdeckt man auf der Startseite und der Algorithmus ist entscheidend.

Doch YouTube neigt dazu, dass der Algorithmus immer wieder in eine komplett falsche Richtung ausschlägt. Informiert man sich beispielsweise kurz über einen Reiseort, ein Rezept oder vielleicht einen neuen TV, und macht das intensiver, dann ist die Startseite in den Tagen und Wochen danach gerne etwas durcheinander.

YouTube testet eine neue Startseite

Das will YouTube angehen und hat daher eine experimentelle Neuerung namens „Your Custom Feed“ eingeführt. Diese persönliche Startseite ist für alle, denen sie angeboten wird, parallel zur normalen Startseite verfügbar. Hier kann man eigene Interessen angeben und YouTube liefert einem dann, so die Idee, bessere Video.

Meine Startseite und mein Algorithmus sind zwar mittlerweile sehr gut und ich nutze kaum noch die Abos, aber ich kenne das Problem, wenn die Seite für eine Weile spinnt, weil man sich mal kurz in ein Thema reingefuchst hat. Diese Neuerung klingt also spannend, aber mal schauen, was am Ende der Testphase übrig bleibt.