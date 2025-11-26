Smartphones

Apple könnte 2025 die neue Nummer 1 werden

Apple fokussiert sich beim iPhone zwar mehr auf die Gewinnmarge und weniger auf die reinen Stückzahlen und den Marktanteil, aber das änderte sich in den letzten Jahren auch. Mittlerweile verdient man gutes Geld nach dem Verkauf eines neuen iPhones und daher hat man die Modellpalette, wie mit dem iPhone e, ausgebaut.

So kam man als Nummer 2 immer wieder sehr nah an die Nummer 1 der Welt heran, an Samsung, die ihre Strategie auch anpassten und sich weniger auf Stückzahlen und mehr auf Gewinnmarge fokussieren. Apple und Samsung näherten sich also an und in diesem Jahr könnte Apple sogar die neue Nummer 1 der Welt werden.

Apple wird wohl die Nummer 1 bleiben

Eine vorläufige Analyse von Counterpoint Research hat ergeben, dass Apple mit einem Marktanteil von 19,4 Prozent in diesem Jahr an Samsung vorbeiziehen wird. Apple wächst derzeit sehr stark, weil die ganz neuen iPhones besser als erwartet ankommen. In diesem Quartal rechnet Apple sogar mit einem neuen Rekordquartal.

Laut Quelle könnte Apple auch 2026 und 2027 die Nummer 1 bleiben, denn viele haben in der Pandemie ein neues iPhone gekauft und es ist Upgrade-Zeit. Und es kommen in den nächsten Jahren neue Modelle wie ein iPhone Fold dazu. Samsung lehnte sich mit der Galaxy S-Reihe aber auch etwas zu sehr in letzter Zeit zurück.

Amazon Alexa Plus Logo

Amazon Alexa+ in Deutschland: Es geht los!

Nun, nach den Meldungen der letzten Tage habe ich ehrlich gesagt erst Anfang 2026 mit Alexa+ in Deutschland gerechnet, aber…

25. November 2025 | Jetzt lesen →

