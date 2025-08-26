YouTube startet Beta für Android TV

YouTube hat eine Beta-Version seiner App für Android TVs angekündigt. Nutzer in ausgewählten Ländern können die Testversion installieren und Funktionen vorab ausprobieren.

Die Beta-Version der YouTube-App für Android TV richtet sich an Anwender, die neue Features testen möchten. Laut Angaben von YouTube können Interessierte die Beta über diesen Link aktivieren. Das ist auch aus Deutschland heraus möglich. Das Unternehmen sammelt dabei gezielt Rückmeldungen zu Bedienbarkeit und Leistung der App.

Teilnahme und Feedbackmöglichkeiten für Android TV-Nutzer

Teilnahmeberechtigt sind Nutzer in bestimmten Ländern, die auf den Beta-Link zugreifen. YouTube bittet um Feedback in den Kommentaren, wobei der Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Performance liegt. Das Unternehmen nutzt diese Informationen, um die App vor der offiziellen Veröffentlichung zu verbessern. Nach eigenen Angaben soll die Beta die Nutzungserfahrung auf Android TVs optimieren.

Für Nutzer, die frühzeitig neue Funktionen ausprobieren möchten, bietet dies eine unkomplizierte Gelegenheit, allerdings bleibt abzuwarten, wie stark sich die Beta-Version von der regulären App unterscheiden wird.