Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis

Zattoo startet Universal TV (UTV), eine neue Big-Screen-App für Smart TVs und Streaming-Geräte. Die App basiert auf einer gemeinsamen Codebasis, um Nutzererlebnisse plattformübergreifend zu vereinheitlichen.

UTV ist die Weiterentwicklung der bisherigen Zattoo-TV-Apps und wurde auf React Native aufgebaut. Ziel ist es, ein konsistentes Nutzungserlebnis auf Android TV, Set-Top-Boxen und weiteren Plattformen zu bieten.

Laut Unternehmensangaben bleiben die gewohnten Funktionen und die Bedienlogik für Nutzer weitgehend unverändert, während die App die bisherigen nativen TV-Apps ersetzt.

Durch die gemeinsame technische Basis sollen neue Features nur einmal entwickelt und getestet werden, bevor sie auf allen Plattformen ausgerollt werden. Das soll die Time-to-Market verkürzen, die Performance verbessern und Update-Zyklen vereinfachen. Zusätzlich können B2B-Partner UTV als White-Label-Lösung nutzen und flexibel anpassen.

Effizienzsteigerung und strategische Bedeutung für Zattoo

UTV soll nicht nur die Produktentwicklung beschleunigen, sondern auch die Position von Zattoo als Plattform für moderne TV-Angebote in Europa stärken, sowohl im Direktkundengeschäft als auch im B2B-Bereich.

Bert Schulzki, Chief Product & Technology Officer, betont, dass die Konsolidierung der App-Landschaft den Aufwand für Routineaufgaben reduziert und „mehr Raum für Innovationen“ schafft. Der schrittweise Rollout beginnt mit Android TV, weitere Plattformen sollen folgen.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.