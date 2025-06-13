Nintendo nennt neues Datum für Zelda-Film

Nintendo möchte Zelda auf die große Leinwand im Kino bringen und hat hier sogar eine Realverfilmung der Spielreihe geplant, die womöglich sogar als Trilogie kommt.

Eigentlich sollte der Filme am 26. März 2027 erscheinen, doch jetzt wird es der 7. Mai 2027, also ein paar Wochen später. Einen Grund für die Verspätung nannte man nicht, aber da es noch zwei Jahre dauert und der Film nicht deutlich später kommt, dürfte es etwas Organisatorisches sein (oder mit dem Film-Lineup zu tun haben).

Details zum Zelda-Film gibt es weiterhin nicht, jedenfalls keine offiziellen. Es ist also unklar, wer Link oder Zelda spielt und ob Link im Film sprechen kann. Ich kann es mir weiterhin schwer vorstellen und hätte eine animierte Version bevorzugt, wie bei Mario. Aber mal schauen, was Nintendo und Sony Pictures Entertainment planen.