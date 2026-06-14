Zelda, God of War, Halo und mehr: Meine Gaming-Highlight der „E3 2026“

Eine E3 gibt es seit Jahren nicht mehr, aber der Juni bleibt Gaming-Monat und vor allem der Anfang des Monats. State of Play, Summer Games Fest, Xbox Showcase, Nintendo Direct, es wurden in den letzten Tagen sehr viele neue Spiele gezeigt.

Als jemand, der alle Plattformen (abgesehen vom PC) nutzt, habe ich alle Events mit Spannung verfolgt und fand die meisten Events auch gut. Die Nintendo Direct war die schwächste Ausgabe für mich, aber dazu bei einem meiner Highlights mehr.

Es gab noch viele weitere Spiele, auf die ich mich freue, aber ich habe mich mal für fünf Spiele entschieden, die mir von der „E3 2026“ im Kopf geblieben sind. Und ja, das ist meine Reihenfolge, auf den ersten Platz freue ich mich also am meisten.

5. Halo Campaign Evolved

Es ist die Ära der Remakes und viele davon interessieren mich nicht, es gibt aber ein paar Highlights, die ich gerne in einer modernen Version zocken will. Halo ist ein solches Spiel und meine Erinnerungen an damals sind mittlerweile sehr gering.

Halo ist aber ein Meilenstein in der Geschichte des Gaming und ich freue mich auf die PS5 Pro-Version. Hätte man diese nicht schon angekündigt, sie würde wohl nicht kommen, daher freue ich mich umso mehr auf eine noch bessere Grafik.

4. Rayman Legends Retold

Bei dieser Liste ist mir aufgefallen, wie viele Remakes es mittlerweile gibt, weil die Entwicklung von ganz neuen Blockbustern immer länger dauert und teurer wird und viele das Risiko nicht mehr eingehen. Bei Rayman Legends habe ich mich bei den Leaks gefragt, ob es ein Remake benötigt. Dann habe ich aber Gameplay gesehen.

Rayman Legends ist eines der besten Spiele dieser Art, war es schon immer, und ich habe es über die Jahre immer wieder auf vielen Plattformen gezockt. Jetzt eben noch ein weiteres Mal, aber immerhin mit ganz neuer Grafik und neuen Inhalten.

3. No Rest for the Wicked

Seit den ersten Minuten im Early Access freue ich mich auf das neue Spiel von Moon Studios, die mit den beiden Ori-Spielen zwei meiner Lieblingsspiele auf den Markt gebracht haben. Dieses Mal geht es allerdings in eine ganz andere Richtung.

Als ich No Rest for the Wicked vor zwei Jahren ausprobiert habe, da wurde mir aber schnell klar, dass ich Early Access hasse. Ich mag die finale Version spielen und die kommt im Herbst. Ein ganz großes Highlight für mich in diesem Jahr. Ich würde mir zwar einen Leicht-Modus wünschen, freue mich aber auch so auf dieses Spiel.

2. God of War Laufey

Ein God of War ist ein God of War, mir egal, welches Geschlecht man spielt, und ich will mehr über Freya und diese Welt erfahren. Kratos kommt wieder, da bin ich sehr entspannt, wir hatten jetzt wirklich mehr als genug Spiele mit diesem Charakter.

Dieser Schritt kann auch nach hinten losgehen, aber ich traue Santa Monica Studio und das, was wir gesehen haben, überzeugt. Eines meiner Highlights für 2027 (es gibt noch kein Datum, aber ich rechne erst Anfang nächsten Jahres mit dem Spiel).

1. Zelda: Ocarina of Time

Nintendo legt das bestbewertete Spiel aller Zeiten und eines der besten Zelda-Spiele aller Zeiten neu auf. Als großer Zelda-Fan freue ich mich auf die Neuauflage und hoffe, dass sie mindestens so gut wie die von Link’s Awakening sein wird.

Ich freue mich auch auf dieses Remake, weil ich gute Dungeons und eine etwas tiefere Geschichte bei den Open-World-Spielen vermisst habe und Orarina of Time zwar damals gespielt habe, da aber auch schon weit über 20 Jahre entfernt ist.

Meine Erinnerungen an das Spiel sind gut, es hat einen Platz in meinem Herzen, aber ich habe es, im Gegensatz zu anderen Zelda-Spielen, nie erneut gezockt. Das Remake muss also gut werden, damit Ocarina of Time weiterhin ein Highlight bleibt.

Wenn es aber gut gemacht ist, wenn die Grafik passt, wenn man sich ans Original hält und gleichzeitig moderne Elemente einbaut, dann hat dieses Spiel definitiv das Potenzial, um bei mir sogar ein GTA 6 im Herbst in die Schranken zu weisen. Warum man bisher aber nicht mehr gezeigt hat, ist mir ehrlich gesagt ein großes Rätsel.

Ich würde daher auf eine Zelda Direct zum 40. Jubiläum im Sommer tippen.

Spiele, die es nicht in die Liste geschafft haben, aber Highlights waren, sind der dritte Teil des Remakes von Final Fantasy 7, aber ich bin nach Teil 2, der sich zu sehr in die Länge zog, skeptisch, das neue Gears of War: E-Day, auch wenn ich es gerne auf der PS5 gesehen hätte, Wolverine und Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Und wenn man es ganz genau nimmt, dann war ja auch Assassin’s Creed: Black Flag Resynced teilweise bei den Events dabei, wenn auch nicht so präsent, aber das ist auch noch ein Highlight für mich in diesem Jahr, weil ich das Original nie gespielt habe. Da war ich mir unsicher, es wäre vermutlich auf meinem 6. Platz.

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