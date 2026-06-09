Gaming

Ein neues Kingdom Rush kommt schon bald

Autor-Bild
Von
|

Ironhide Game Studio hat sich in den letzten Jahren mit einer der besten Tower Defense-Reihe einen Namen gemacht, die viele als Kingdom Rush kennen. Bald steht ein neuer Teil der Reihe an, denn Kingdom Rush 6: Genesis kommt auf uns zu.

Im neuen Teil der Reihe wollen die Entwickler wieder etwas zurück zum klassischen Ansatz der Tower Defense-Spiele, der neue Teil sei „besonders“. Vor allem alte Fans von Kingdom Rush, die gewisse Spiele nicht mehr mochten, werden abgeholt.

Als Fan der Reihe bin ich auf das neue Kingdom Rush gespannt, auch wenn es auf den ersten Blick dann doch wieder sehr ähnlich aussieht und ich mir mal ein etwas anderes Setting wünschen würde. Junkworld, was mal in eine andere Richtung ging, gibt es nur bei Apple Arcade, sonst ist es doch immer der gleiche Ausbau.

Kingdom Rush 6: Genesis erscheint bald für Android, iOS und den PC.

James Bond: Neues 007-Spiel soll „eine Fortsetzung“ bekommen

Amazon hat vor ein paar Tagen betont, dass man jetzt die Rechte für neue 007-Spiele hat und in Zukunft der…

9. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Ein neues Kingdom Rush kommt schon bald
Weitere Neuigkeiten
Das Zelda-Remake von „Ocarina of Time“ ist offiziell
in Gaming
Siri-Debakel bei Apple: Das sagt die EU dazu
in Firmware und Updates
Dkb Header
DKB gewährt Bonus für Visa Kreditkarte und Girokonto
in Fintech
Sparkasse
Sparkassen starten die Wero-Win-Wochen
in Fintech
Notebooksbilliger Store
NBB: 100 frische Black-Weeks-Angebote gestartet
in Schnäppchen
Euro-Office 1.0 da: Europas Office-Revolution startet jetzt – inklusive Lizenzstreit
in Software
Zelda-Remake, Mario und mehr: Hier verfolgt ihr die Nintendo Direct live
in Events
Apple CarPlay bekommt neue Funktionen mit iOS 27
in Mobilität
Apple Tv Header
Erster Apple TV 4K bekommt kein tvOS 27 mehr
in Firmware und Updates
Vodafone-Unlimited zum Kampfpreis: Dieser Tarif fällt wieder auf 14,99 Euro
in Tarife