Ein neues Kingdom Rush kommt schon bald

Ironhide Game Studio hat sich in den letzten Jahren mit einer der besten Tower Defense-Reihe einen Namen gemacht, die viele als Kingdom Rush kennen. Bald steht ein neuer Teil der Reihe an, denn Kingdom Rush 6: Genesis kommt auf uns zu.

Im neuen Teil der Reihe wollen die Entwickler wieder etwas zurück zum klassischen Ansatz der Tower Defense-Spiele, der neue Teil sei „besonders“. Vor allem alte Fans von Kingdom Rush, die gewisse Spiele nicht mehr mochten, werden abgeholt.

Als Fan der Reihe bin ich auf das neue Kingdom Rush gespannt, auch wenn es auf den ersten Blick dann doch wieder sehr ähnlich aussieht und ich mir mal ein etwas anderes Setting wünschen würde. Junkworld, was mal in eine andere Richtung ging, gibt es nur bei Apple Arcade, sonst ist es doch immer der gleiche Ausbau.

Kingdom Rush 6: Genesis erscheint bald für Android, iOS und den PC.

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