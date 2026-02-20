Zelda: Nintendo-Klassiker wird 40 Jahre alt

The Legend of Zelda erschien am 21. Februar 1986 für das Famicom Disk System und obwohl ich da noch nicht geboren war, so begleitete mich diese Reihe in den Jahren danach wie kaum eine andere. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsfranchise ist, aber es gehört auf jeden Fall in die Top 3, da es mich schon immer begleitet.

Zelda feiert das 40. Jubiläum

In diesem Jahr (am morgigen Samstag, um genau zu sein) feiert Link, der bis heute von vielen, die diese Reihe nicht kennen, für Zelda gehalten wird, also seinen 40. Geburtstag. Und mit fast 40 Spielen (es lässt sich darüber streiten, was ein echtes Spiel der Reihe ist) ist es auch eines der erfolgreichsten Franchises dieser Welt.

Über 170 Millionen verkaufte Exemplare, wenn man Gemini glaubt, ich habe das nicht selbst geprüft, wurden bis heute verkauft. Das erfolgreichste Spiel der Reihe ist übrigens gar nicht so alt, dieser Titel geht an Breath of the Wild mit 35 Millionen Einheiten. Ich wette, dass das auch für den Erfolg der Switch entscheidend war.

Einen klaren Favoriten der Zelda-Reihe habe ich persönlich nicht, aber Breath of the Wild steht bei mir doch ganz oben auf der Liste. Mit dabei ist auch ganz klar Link’s Awakening, mein erstes Zelda und meiner Meinung nach auch ein verdammt gutes Remake für die Switch. Vielleicht ist das sogar meine Nummer 1 der Zelda-Spiele.

Ebenfalls ganz oben dabei ist The Wind Waker, natürlich Orarina of Time und ein Spiel, welches viele nie gespielt haben: A Link Between Worlds. Wie auch, und das können sich einige jetzt denken, A Link to the Past. Ihr seht schon, die alten 2D-Spiele mit den echten Dungeons sind meine favorisierte Art für die Zelda-Spiele.

Daher würde ich mir für die Zukunft auch genau das wieder wünschen, denn bei Breath of the Wild hat mich die Welt zwar begeistert, aber bei Tears of the Kingdom war sie für mich stellenweise „langweilig“. In beiden Spielen habe ich echte und gute Dungeons vermisst (und bei Echoes of Wisdom fehlten mir doch die Kämpfe).

Zum Jubiläum würde ich mir eine 4K-Switch-2-Version von Wind Waker wünschen und gerne noch ein Remake von einem Klassiker, Ocarina of Time oder Majora’s Mask hätten das definitiv verdient. Mal schauen, ob es Nintendo feiern wird, ich gehe aber davon aus, wenn auch erst etwas später in diesem Jahr (wie bei Mario).

Ich bin auf die nächsten Jahrzehnte mit Zelda gespannt und wie sich die Reihe jetzt entwickelt. Der Open-World-Stil soll ja bleiben, was okay ist, aber ich hoffe, dass wir auch mal wieder ein vollwertiges 2D-Spiel bekommen werden, in dem Link der Hauptcharakter ist. Das wäre aktuell ganz oben auf meiner Wunschliste bei Zelda.

Schauen wir mal, aber in der Regel kann man sich bei Zelda auf Nintendo verlassen, denn selbst ein schlechtes Zelda ist meist ein sehr gutes Spiel. Mit dem nächsten Hauptspiel (jedenfalls im 3D-Open-World-Stil) rechne ich aber nicht so schnell, das wird einige Jahre dauern und vielleicht sogar erst gegen 2030 zu uns kommen.

Letztes Jahr war es aber erstaunlich ruhig bei der Reihe, daher bin ich gespannt, was Nintendo für 2026 und 2027 geplant hat und hoffe, dass man das 40. Jubiläum entsprechend feiert. Meine Vermutung wäre, dass wir (wie bei Mario zum Jubiläum) eine eigene Nintendo Direct für Zelda sehen werden, allerdings erst im Herbst.