Zölle auf Autos aus China: Jetzt geht es auch an die Verbrenner

Als die EU mit ihrer Zollpolitik auf die extremen Bedingungen aus China reagierte und Elektroautos regulierte (hat man mittlerweile gelockert), da habe ich mich von Anfang an gefragt, warum das eigentlich nur für Elektroautos aus China gilt.

Viele Marken aus China auch, aber sie haben sich angepasst und Marken wie BYD setzen mittlerweile sehr stark auf eine Hybrid-Offensive. Laut Euractiv erwägt die EU daher jetzt gegen diese vorzugehen und sie wie Elektroautos zu behandeln.

Das wäre nur fair, denn ein verbauter Verbrenner unter der Haube ändert ja nichts an der Lage in China, ein Hybride wird bei BYD nicht anders als ein Elektroauto produziert. Unklar ist aber noch, für welche Art von Antrieb es jetzt genau gilt.

Es gibt verschiedene Optionen, wie Vollhybride, Plug-in-Hybride oder auch die neuen Range Extender. Und was ist mit einem ganz normalen Verbrenner, warum sollte das dann dort anders sein? Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt.