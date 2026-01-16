Neue Elektroauto-Prämie soll auch rückwirkend gezahlt werden

Die Bundesregierung plant bekanntlich eine neue Kaufprämie für Elektroautos. Diese soll auch rückwirkend für seit Jahresbeginn zugelassene Fahrzeuge greifen.

Bestimmte Autokäufer in Deutschland können für neu zugelassene Elektroautos im laufenden Jahr erneut mit staatlichen Zuschüssen rechnen. Die Förderung soll rückwirkend für Fahrzeuge gelten, die seit dem Jahreswechsel zugelassen wurden, wie die Zeitung „Bild“ berichtet.

Abhängig von Einkommen, Familienstand und weiteren Kriterien sind demnach Zuschüsse zwischen 1500 und 6000 Euro vorgesehen.

Laut Angaben des Bundesumweltministers Carsten Schneider reichen die eingeplanten Mittel für rund 800.000 Fahrzeuge über einen Zeitraum von drei bis vier Jahren. Das Programm versteht der SPD-Politiker als Anschub für die heimische Automobilbranche, die leistungsfähige Elektroautos im Angebot habe.

Geplante Ausgestaltung der E-Auto-Kaufprämie

Union und SPD hatten sich bereits im vergangenen Jahr auf neue milliardenschwere Kaufanreize verständigt. Diese sollen vor allem Haushalten mit kleinen und mittleren Einkommen zugutekommen.

Die Einkommensgrenze liegt bei einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von 80.000 Euro, für Familien mit Kindern ist laut den bisherigen Plänen ein höherer Zuschuss vorgesehen.

Vorgesehene Eckpunkte laut Medienbericht

Zuschüsse zwischen 1500 und 6000 Euro

Rückwirkende Förderung ab Jahresbeginn

Einkommensgrenze bei 80.000 Euro

Antragsstart voraussichtlich ab Mai

Bis die Prämie ausgezahlt wird, wird es noch einige Monate dauern, da zunächst ein Antragsportal freigeschaltet werden muss. Aus meiner Sicht schafft die geplante Regelung zwar kurzfristig Klarheit für Käufer, lässt aber offen, wie verlässlich und dauerhaft die Förderung tatsächlich angelegt ist. Sobald es offiziell losgeht, greifen wir das Thema selbstverständlich noch einmal auf.