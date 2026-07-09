Zukunftsangst unter Jugendlichen nimmt deutlich zu

Das Umweltbundesamt zeigt mit einer neuen Studie wachsenden Zukunftspessimismus bei jungen Menschen.

Die aktuelle Befragung „Zukunft? Jugend fragen!“ des Umweltbundesamtes zeigt, dass Umwelt- und Klimaschutz bei 14- bis 22-Jährigen in Deutschland weiterhin als wichtiges Thema gilt, aber an Bedeutung verliert. Laut den Ergebnissen (PDF) bewerten nur noch 30 Prozent der Befragten den Klimaschutz als sehr wichtig, während es 2021 noch 50 Prozent waren.

Gleichzeitig blicken viele junge Menschen laut Studie skeptisch auf verschiedene Zukunftsbereiche. 69 Prozent sehen die Entwicklung von Umwelt und Klima pessimistisch, 73 Prozent bewerten die gesellschaftliche Zukunft Deutschlands negativ. Auch die Einschätzung der persönlichen Zukunft hat sich im Vergleich zu 2021 verschlechtert.

Jugendbefragung zeigt veränderte Sorgen und Erwartungen

Zu den wichtigsten Themen der jungen Generation zählen laut der Untersuchung vor allem Kriminalität und öffentliche Sicherheit sowie soziale Gerechtigkeit. Diese Bereiche werden von mehr als der Hälfte der Befragten als sehr wichtig eingestuft. Das Umweltbundesamt berichtet außerdem, dass 88 Prozent der Teilnehmer Wert darauf legen, in einer Demokratie zu leben.

Bei Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen sehen viele Befragte noch Handlungsbedarf. Laut den Ergebnissen sind 69 Prozent der Ansicht, dass die Bundesregierung nicht genug unternimmt. Auch Industrie, Wirtschaft und Einzelpersonen werden von vielen jungen Menschen kritisch bewertet. 70 Prozent wünschen sich mehr politische Beteiligung bei Klimafragen.

Weitere Ergebnisse der Befragung:

78 Prozent empfinden die sozialen Unterschiede in Deutschland als zu groß.

69 Prozent bewerten die Europäische Union positiv.

Nachhaltiger Konsum bleibt für viele junge Menschen Bestandteil des Alltags.

Umweltengagement und nachhaltiges Verhalten sind seit 2021 teilweise rückläufig.

Info Die Studienreihe „Zukunft? Jugend fragen!“ untersucht seit 2017 regelmäßig die Einstellungen junger Menschen zu Umweltbewusstsein, Klimaschutz und politischen Erwartungen. Die Erhebung von Dezember 2025 umfasste 1.311 Personen zwischen 14 und 22 Jahren und wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes durchgeführt.

Ich finde, die Ergebnisse zeigen vor allem, dass junge Menschen viele gesellschaftliche Herausforderungen gleichzeitig wahrnehmen. Die sinkende Bedeutung des Klimaschutzes wirkt weniger wie ein fehlendes Interesse, sondern eher wie eine Folge mehrerer konkurrierender Sorgen. Aus meiner Sicht bleibt es wichtig, junge Menschen stärker in politische Prozesse einzubeziehen.

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