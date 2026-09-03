Eine Rufnummer auf zwei iPhones: Apple macht es möglich

Apple führt mit iOS 27 eine Handoff-Funktion ein, mit der dieselbe Rufnummer auf zwei iPhones genutzt werden kann.

Die Funktion „iPhone Handoff“ erlaubt den Wechsel zwischen einem Hauptgerät und einem zweiten iPhone. Die eigentliche eSIM verbleibt auf dem Hauptgerät. Das zweite Smartphone erhält laut Apple eine sogenannte Companion-eSIM.

Die Einrichtung erfolgt über die Mobilfunkeinstellungen von iOS 27. Dort legt der Nutzer fest, welches iPhone das Hauptgerät und welches das Begleitgerät ist. Mobilfunkeinstellungen werden zentral über das Hauptgerät verwaltet. Im Forum von Macrumors gibt es ein Video dazu.

iPhone Handoff benötigt Unterstützung der Mobilfunkanbieter

Die wichtigsten Details zu iPhone Handoff:

Beide Geräte benötigen iOS 27.

Eine Rufnummer lässt sich auf zwei iPhones verwenden.

Der Standort wird vom jeweils aktiven iPhone geteilt.

Der Mobilfunkanbieter muss die Funktion unterstützen.

Nach Informationen von MacRumors könnten T-Mobile in den USA und die Deutsche Telekom in Deutschland zu den ersten unterstützten Anbietern gehören. Eine offizielle Bestätigung dafür steht allerdings noch aus. Apple hatte die Funktion bereits auf der WWDC 2026 kurz erwähnt, damals jedoch keine Details genannt.

Nach rund drei Monaten Betaphase wird die Veröffentlichung von iOS 27 noch im September erwartet. Ich halte iPhone Handoff vor allem für Nutzer mit einem älteren Zweitgerät für praktisch. Ob daraus ein echter Mehrwert wird, hängt allerdings stark von der Unterstützung der deutschen Mobilfunkanbieter ab.

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