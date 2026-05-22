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007 First Light: Launch Trailer für das neue Bond-Spiel ist da

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Am 27. Mai um 16 Uhr deutscher Zeit geht es offiziell los, dann erscheint mit 007 First Light ein neues Bond-Spiel und das erste von IO Interactive. Es sei denn man bestellt vor, dann darf man schon am 26. Mai um 16 Uhr deutscher Zeit zocken.

Weniger als 007 Tage also und somit Zeit für den Launch Trailer, falls ihr danach überzeugt seid, dann könnt ihr bei Amazon zuschlagen, das Spiel kostet 70 Euro.

Ich freue mich auf 007 First Light, denn ich mag Bond, ich mag Uncharted und ich mag Hitman von IOI und das wirkt wie eine gute Mischung der Themen. Hoffentlich ist es gut, dann könnte das eines meiner Spiele-Highlights in diesem Jahr werden.

Bei Digital Foundry ging diese Woche übrigens auch ein erster „Deep Dive“ online, aber Vorsicht, das ist ein bezahlter Beitrag. Es gibt jedoch interessante Einblicke.

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22. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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