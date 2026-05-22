Sony kassiert nächstes Live-Service-Spiel ein

Es sollte die ganz große Offensive bei Sony und vor allem eine neue und stabile Einnahmequelle werden, aber bisher ist die Live-Service-Strategie bei Sony und den PlayStation Studios gescheitert. Nicht komplett, es gibt Ausnahmen, wie das beliebte Helldivers, aber selbst Studios wie Bungie tun sich hier sehr schwer.

Marathon kam eher bescheiden bisher an, wird aber supportet und läuft noch eine Weile weiter. Dafür muss ein Klassiker gehen, Destiny 2. Am 9. Juni gibt es das letzte Update für das Spiel, dann war es das. Man bewegt sich damit auf einen „Neuanfang für Bungie“ zu, aber ich weiß nicht, ob es eine große Zukunft gibt.

Ein ganz neues Spiel dürfte man nicht parat haben, immerhin ist Marathon noch nicht alt, wenn das nicht bald richtig an Fahrt aufnimmt, dann würde es mich nicht wundern, wenn sich Sony von Bungie trennt. Man hat bei Live-Service-Projekten ausgemistet und kehrt zurück zu den Wurzeln, ich würde sogar damit rechen.