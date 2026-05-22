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GTA 6: Kein Trailer 3, kein Cover, kein Preis, es geht im „Sommer“ los

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Das Internet kochte in den letzten Tagen hoch, denn ein Partnerprogramm von Best Buy verschickte eine Mail, dass diese Woche die Vorbestellungen für GTA 6 starten werden. Die Mail war zwar echt, die Meldung nicht, das wissen wir mittlerweile.

Im Gespräch mit Bloomberg hat Strauss Zelnick diese Woche verraten, dass er auch nicht weiß, wieso diese Mail verschickt wurde, die Vorbestellungen starten mit dem Start des Marketings und dafür sei es weiterhin zu früh, es dauert noch.

GTA 6: Es geht erst im Sommer los

Der Chef von Take-Two kündigte den Start des Marketings für GTA 6 im Februar für Sommer an und im Gespräch mit Variety hat er das diese Woche bekräftigt. Wer immer noch die Hoffnung hat, dass da zeitnah etwas kommt, das ist die Aussage:

Ich glaube nicht, dass es in den nächsten Wochen schon Sommer sein wird, aber sobald es Sommer ist, will Rockstar mit der Vermarktung von „GTA 6“ beginnen.

Sommeranfang ist in einem Monat, am 21. Juni, davor soll es bei GTA 3 also keinen Trailer 3, keinen Preis (das wurde auch explizit von Variety gefragt), kein Cover oder andere Dinge geben. Aber der 19. November sei sicher, so Strauss Zelnick, das hat nicht mit einer Verschiebung zu tun, das Marketing startet einfach nur später.

Es waren turbulente Tage, jetzt ist der Call mit den Geschäftszahlen von Take-Two vorbei, da dürfte also wieder etwas Ruhe einkehren. Ein bisschen schade ist es aber schon, ich bin kein Fan von dieser Strategie. Und der erste Trailer kam 2023, also viel zu früh, da kann man schon ein bisschen besser mit Fans kommunizieren.

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22. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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