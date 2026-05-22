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Citroën: Das Comeback der Ente als Elektroauto

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Der Citroën 2CV, die viele von euch sicher eher als den Klassiker „Ente“ kennen, kehrt offiziell zurück, so Markenchef Xavier Chardon diese Woche. Es hat damit eine Meldung von Januar bestätigt und auch einen ersten Umriss vorgestellt.

Citroën möchte sich hier sehr stark an das Original halten, es soll eine ähnliche Optik und Größe geben, das wird nicht einfach nur ein alter Name, den man auf ein neues Auto klatscht, was nichts mit dem Original zu tun hat (Grüße an Ford).

Die elektrische Ente wird 2028 in Italien vom Band rollen und Teil der neuen Mega-Plattform von Stellantis sein. Technische Details gibt es noch keine, aber man wird das Design im Oktober auf der Paris Motor Show 2026 zeigen, so Xavier Chardon.

Der Chef von Citroën betonte auch, dass dieses Elektroauto, 80 Jahre nach dem Original, einen ähnliche großen Einfluss haben soll. Mit dem ganz neuen 2CV will man „die Elektromobilität demokratisieren“. Große Worte, warten wir also mal ab.

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21. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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