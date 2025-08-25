0,19 Euro pro kWh: Audi macht E-Mobilität zwei Wochen lang spottbillig

Audi senkt die Ladepreise an seinen Charging Hubs in Deutschland für einen begrenzten Zeitraum deutlich. Nutzer können dort ab Anfang September Strom für 0,19 Euro pro Kilowattstunde beziehen – unabhängig von der Automarke.

Laut Unternehmensangaben gilt das Angebot von 0,19 Euro pro kWh vom 1. bis 14. September 2025 an allen sechs Audi Charging Hub Standorten in Deutschland. Bezahlt werden kann mit gängigen Kreditkarten (außer American Express) oder mit „EC-Karte“ (girocard).

Die Ladeleistung beträgt dabei (je nach Standort) bis zu 320 Kilowatt Gleichstrom (DC). Selbstverständlich können an den Charging Hubs nicht nur Audi-Fahrzeuge laden.

Zusätzlich weist Audi darauf hin, dass ab einer Standzeit von 45 Minuten eine Blockiergebühr von 10 Cent pro Minute erhoben wird, sofern das Fahrzeug weiterhin angeschlossen bleibt. Hier müsste man also im Zweifel den Ladevorgang beenden und neu starten.

Teilnehmende Audi charging hubs in Deutschland