Volkswagen plant neuen VW ID.3 für das zweite Quartal 2026

Das ID-Lineup steht vor einem Neustart und den Anfang wird in ein paar Tagen die Serienversion des ID2all machen, die vielleicht sogar als VW ID Polo kommt. Doch 2026 geht es direkt mit großen Schritten weiter, denn Volkswagen hat viel vor.

Mit MEB+ startet eine Weiterentwicklung der aktuellen Plattform für Elektroautos und damit will man neue Technik einführen, günstigere Akkus verwenden, bei der Software auf Android und bessere Apps setzen und es gibt ein neues Design.

Neuer VW ID.3 macht den Anfang

Das Highlight soll Ende 2026 der ganz neue VW ID.4 werden, aber den Anfang macht, wie 2020, der neue VW ID.3. Da war bisher gerne vom ersten Halbjahr die Rede und laut Autocar werden wir die neue Version im zweiten Quartal sehen.

Neues Design, mehr Wertigkeit, weniger Touch, Android bei der Software, ich bin auf den neuen VW ID.3 gespannt. Wichtig wäre eigentlich auch, dass VW nicht nur die Kritikpunkte angeht, sondern vor allem auch irgendwie die Preise senken kann.