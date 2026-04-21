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1&1 startet Glasfaser-Tarife in OXG-Ausbaugebieten

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1&1 startet seine Glasfaser-Tarife ab sofort auch in den Ausbaugebieten von OXG und erweitert damit die bundesweite Verfügbarkeit.

Die Kooperation zwischen 1&1 und OXG erreicht einen weiteren Schritt: Verbraucher können Glasfaseranschlüsse von 1&1 nun auch in den Ausbaugebieten von OXG buchen. Laut Unternehmensangaben profitieren damit zusätzliche Haushalte von einer größeren Auswahl beim Anbieter.

Nach Angaben der Unternehmen wurden die technischen Voraussetzungen in kurzer Zeit geschaffen. Die regionalen Netze von OXG sind mit dem Transportnetz von 1&1 verbunden, zudem wurden Prozesse abgestimmt und eine Testphase abgeschlossen.

Glasfaser-Ausbau: Mehr Reichweite und neue Tarife

Durch die Anbindung der Infrastrukturen erweitert 1&1 seinen Footprint in zahlreichen Städten und Regionen. Laut Unternehmensangaben sind Tarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s verfügbar.

Wichtige Punkte im Überblick

1&1 verweist zudem auf begleitende Angebote wie einen vereinfachten Anbieterwechsel und Testmöglichkeiten.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

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