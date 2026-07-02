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1&1 stellt Mobilfunktarife um und senkt mehrere Preise deutlich

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1&1 hat mehrere Mobilfunktarife mit neuen Preisen und Datenvolumen ausgestattet. Bei uns bekommt ihr einen Überblick über die Anpassungen.

1&1 hat zum heutigen Tag verschiedene Änderungen an seinem Mobilfunkportfolio umgesetzt. Betroffen sind sowohl die All-Net-Flat-Tarife als auch die Unlimited-on-demand-Angebote. Während einige Tarife unverändert bleiben, erhalten andere neue Preis- und Leistungsstufen.

Unverändert bleiben die Tarife 1&1 All-Net-Flat S sowie Unlimited on demand S mit jeweils 10 GB beziehungsweise 10+ GB Datenvolumen. Beide Angebote kosten weiterhin 14,99 Euro pro Monat und werden in den ersten drei Monaten für 9,99 Euro angeboten.

Änderungen bei Preisen und Datenvolumen der 1&1-Tarife

Bei der All-Net-Flat M sinkt der monatliche Preis von bislang 19,99 Euro auf 14,99 Euro. Gleichzeitig reduziert sich das enthaltene Datenvolumen von 60 GB auf 50 GB. Die All-Net-Flat L wird ebenfalls günstiger und kostet künftig 19,99 Euro statt bisher 24,99 Euro. Gleichzeitig steigt das monatliche Datenvolumen von 120 GB auf 150 GB.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

  • All-Net-Flat M wird günstiger, enthält aber weniger Datenvolumen.
  • All-Net-Flat L kombiniert einen niedrigeren Preis mit mehr Datenvolumen.
  • Unlimited on demand M wird günstiger und reduziert das Basisdatenvolumen.
  • Unlimited on demand L bietet mehr Datenvolumen zum niedrigeren Preis.

Auch bei den Unlimited-on-demand-Tarifen werden die mittleren und größeren Varianten angepasst. Der M-Tarif sinkt von 24,99 Euro auf 19,99 Euro, während das Datenvolumen von 60+ GB auf 50+ GB reduziert wird. Der L-Tarif kostet künftig 24,99 Euro statt 29,99 Euro und steigt gleichzeitig von 120+ GB auf 150+ GB.

Nach Angaben von 1&1 gelten die neuen Konditionen bei den M- und L-Tarifen bereits für die erste SIM-Karte und nicht mehr ausschließlich im Rahmen des bisherigen Family-Vorteils. Die unbegrenzten Unlimited-Tarife ohne on-demand-Regelung bleiben unverändert.

Zu den 1&1-Mobilfunktarifen →


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