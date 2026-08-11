Midea PortaSplit: 300 Euro Erstattung nach Preissenkung bei Joybuy

Der Onlinehändler Joybuy hat den Preis der Midea PortaSplit kürzlich auf 899 Euro und erstattet bestimmten Käufern nachträglich die Differenz.

Die Midea PortaSplit ist bei Joybuy aktuell nicht regulär verfügbar. Dennoch sorgt der Händler mit einer Preisänderung für Aufmerksamkeit. Der zuletzt aufgerufene Preis wurde auf 899 Euro reduziert. Gleichzeitig kündigt Joybuy an, einen Teil der bisherigen Käufer nachträglich an dieser Preissenkung zu beteiligen.

Betroffen sind laut uns vorliegender Mitteilung Kunden in Deutschland, die ihre Midea PortaSplit zwischen dem 24. und 30. Juli bestellt haben. Ihnen soll die Differenz zwischen dem ursprünglich gezahlten Betrag und dem neuen Preis von 899 Euro automatisch als Guthaben erstattet werden. Eine separate Beantragung ist nach Angaben von Joybuy nicht notwendig.

Auszug aus der Joybuy-Mitteilung:

In den vergangenen Wochen hat die anhaltende Hitzewelle in Europa die Nachfrage nach diesem Produkt weit über die Erwartungen hinaus steigen lassen. Dadurch war die Midea PortaSplit zeitweise nur eingeschränkt verfügbar. Um möglichst vielen Kundinnen und Kunden das Produkt dennoch rechtzeitig anbieten zu können, haben wir zusammen mit dem Hersteller an der Produktverfügbarkeit gearbeitet und unsere Logistik- sowie Versandprozesse weiter optimiert. Da inzwischen neue Bestände eingetroffen sind, haben wir den Preis der Midea PortaSplit 12K auf 899 Euro reduziert. Wir wissen, dass Sie dieses Produkt für 1.199 EUR gekauft haben (Bestellnummer: XXX). Deshalb gleichen wir den Preisunterschied von 300 EUR automatisch für Sie aus – Sie müssen nichts dafür tun.

Midea PortaSplit: Joybuy schreibt Preisdifferenz gut

Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass Joybuy den niedrigeren Preis nicht nur für neue Bestellungen ansetzt. Auch Käufer, deren Bestellung bereits zu einem höheren Preis abgeschlossen wurde, sollen rückwirkend profitieren. Die konkrete Höhe der Gutschrift richtet sich laut Händler nach dem jeweils gezahlten Kaufpreis.

Für noch nicht verschickte Vorbestellungen nennt Joybuy zusätzlich die Möglichkeit, die bestehende Bestellung zu stornieren und anschließend zum Preis von 899 Euro neu zu bestellen. Parallel dazu sollen die noch offenen Vorbestellungen schneller als ursprünglich vorgesehen ausgeliefert werden.

Ich finde die nachträgliche Erstattung bemerkenswert. Dass ein Händler eine spätere Preissenkung freiwillig auch auf bereits abgeschlossene Bestellungen überträgt, ist im Onlinehandel keineswegs selbstverständlich und dürfte bei den betroffenen Käufern entsprechend gut ankommen. Zudem nimmt es den ganzen Midea-PortaSplit-Wucherpreisabzockern etwas den Wind aus den Segeln.

Zu Joybuy →

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