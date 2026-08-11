Bis Ende 2027 kostenlos: Homematic IP erweitert Energiesteuerung

Die Homematic IP Home Control Unit kann den Stromverbrauch und die Einspeiseleistung angeschlossener Energiegeräte automatisch begrenzen.

Das EEBUS-Plugin unterstützt ab sofort LPC zur Begrenzung der Leistungsaufnahme und LPP zur Begrenzung der Einspeiseleistung. Damit reagiert die Zentrale auf Vorgaben zur Drosselung von Verbrauchern und Erzeugungsanlagen.

Nutzer können in der Homematic IP App festlegen, welche Geräte bei begrenzter Leistung bevorzugt weiterbetrieben werden. Relevant ist das unter anderem für Wärmepumpen, Wallboxen und Photovoltaikanlagen im Zusammenhang mit §14a EnWG und §9 EEG.

Homematic IP baut Energiemanagement per EEBUS aus

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

LPC begrenzt die Leistungsaufnahme angeschlossener Verbraucher.

LPP reduziert bei Bedarf die Einspeiseleistung von Erzeugungsanlagen.

Nutzer können Prioritäten für einzelne Geräte selbst festlegen.

EEBUS-fähige Geräte lassen sich ohne zusätzliches Relais anbinden.

Die neuen Funktionen bleiben bis zum 31. Dezember 2027 kostenlos.

Langfristig sollen die Funktionen Teil eines kostenpflichtigen Home Energy Management Systems sein. Laut Homematic IP erfolgt jedoch keine automatische Umstellung auf das kostenpflichtige Angebot.

Ich halte die Erweiterung für sinnvoll, weil die gesetzlichen Vorgaben zur Steuerbarkeit immer mehr Haushalte betreffen. Besonders interessant ist, dass Nutzer bei einer Drosselung selbst Einfluss darauf behalten, welche Geräte bevorzugt versorgt werden.

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