Signal erweitert Multi-Device: Das ändert sich jetzt

Der Messenger Signal unterstützt ab sofort Android-Tablets sowie Android-Smartphones und iPhones als zusätzliche Geräte.

Bisher konnten Nutzer nur Computer und iPads mit einem bestehenden Signal-Konto koppeln. Mit den aktuellen Versionen erweitert Signal diese Möglichkeit deutlich. Android-Tablets können zudem mit eigener Telefonnummer als eigenständiges Gerät registriert werden.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt laut Signal auch bei der Synchronisierung zwischen mehreren Geräten erhalten. Bei der Einrichtung lassen sich der Nachrichtenverlauf und gespeicherte Medien der vergangenen 45 Tage auf ein neu gekoppeltes Gerät übertragen.

Signal erweitert die Nutzung auf mehreren Geräten

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Android-Tablets lassen sich als Zusatzgerät koppeln.

Android-Smartphones können als Zweitgerät genutzt werden.

Auch iPhones funktionieren jetzt als gekoppelte Zweitgeräte.

Android-Tablets erhalten eine optimierte Split-Screen-Ansicht.

Die Funktionen stecken in Android 8.20 und iOS 8.22.

Gerade die Unterstützung zusätzlicher Smartphones schließt aus meiner Sicht eine spürbare Lücke. Wer mehrere Handys oder ein Android-Tablet nutzt, kann Signal damit wesentlich flexibler einsetzen, ohne beim Datenschutz Abstriche machen zu müssen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗