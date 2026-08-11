Software

Signal erweitert Multi-Device: Das ändert sich jetzt

René Hesse
Von
3 Kommentare

Der Messenger Signal unterstützt ab sofort Android-Tablets sowie Android-Smartphones und iPhones als zusätzliche Geräte.

Bisher konnten Nutzer nur Computer und iPads mit einem bestehenden Signal-Konto koppeln. Mit den aktuellen Versionen erweitert Signal diese Möglichkeit deutlich. Android-Tablets können zudem mit eigener Telefonnummer als eigenständiges Gerät registriert werden.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt laut Signal auch bei der Synchronisierung zwischen mehreren Geräten erhalten. Bei der Einrichtung lassen sich der Nachrichtenverlauf und gespeicherte Medien der vergangenen 45 Tage auf ein neu gekoppeltes Gerät übertragen.

Signal erweitert die Nutzung auf mehreren Geräten

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Android-Tablets lassen sich als Zusatzgerät koppeln.
  • Android-Smartphones können als Zweitgerät genutzt werden.
  • Auch iPhones funktionieren jetzt als gekoppelte Zweitgeräte.
  • Android-Tablets erhalten eine optimierte Split-Screen-Ansicht.
  • Die Funktionen stecken in Android 8.20 und iOS 8.22.

Gerade die Unterstützung zusätzlicher Smartphones schließt aus meiner Sicht eine spürbare Lücke. Wer mehrere Handys oder ein Android-Tablet nutzt, kann Signal damit wesentlich flexibler einsetzen, ohne beim Datenschutz Abstriche machen zu müssen.

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    War größte Ka.. e an dem Deppenmessi

    Antworten
  2. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Na endlich, darauf warte ich tatsächlich eine halbe Ewigkeit! Jetzt kann ich wirklich nach Herzenslust Phone oder Tablet zum Teilen von Inhalten nutzen. Für meinen Use-Case eine mehr als nur willkommene Erweiterung. ❤️

    P.S.: Soeben auf dem Tab S11 5G getestet und für gut befunden. 🥰

    Antworten
  3. Groot 🪴
    sagt am

    Kein WearOS. Schade. Ansonsten gut, dass die Entwicklung in Richtung Multi-Device weiter geht.

    Antworten

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