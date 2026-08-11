Fintech

3,20 % p. a. für sechs Monate: 1822direkt erhöht Tagesgeldzins

René Hesse
Von
1822direkt

Die 1822direkt erhöht den Tagesgeldzins für Neukunden ab dem 11. August 2026 auf 3,20 Prozent pro Jahr.

Der Aktionszins gilt sechs Monate ab Kontoeröffnung und für Guthaben bis 250.000 Euro. Zuvor lag die Sonderverzinsung bei 2,80 Prozent pro Jahr. Das Angebot gilt auch für Tagesgeldkonten, die zusammen mit einem neuen Girokonto oder Wertpapierdepot eröffnet werden.

Diese Bedingungen gelten für das Tagesgeld der 1822direkt

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • 3,20 Prozent Zinsen pro Jahr für sechs Monate
  • Aktionszins für Guthaben bis 250.000 Euro
  • Basiszins danach aktuell 0,60 Prozent pro Jahr
  • Kein Tagesgeldkonto bei der 1822direkt in den letzten zwölf Monaten
  • Kunden der Frankfurter Sparkasse sind ausgeschlossen

Die 1822direkt ist eine Tochter der Frankfurter Sparkasse und bietet ihre Bankprodukte als deren Vertriebsgesellschaft an. Neben Tagesgeld gehören Girokonten, Depots, Kredite und Festgeld zum Angebot.

Ich finde die Erhöhung auf 3,20 Prozent durchaus interessant, weil der Sprung um 0,40 Prozentpunkte spürbar ausfällt. Entscheidend bleibt wie üblich aber der Vergleich mit anderen Tagesgeldangeboten und dem Zinssatz nach den sechs Aktionsmonaten (0,60 Prozent pro Jahr).

Zum 1822direkt Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.


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