IKEA Smart Home: DUBBELKISEL startet bald in Deutschland für 22 Euro

Der neue IKEA DUBBELKISEL LED-Treiber mit Matter over Thread soll in Deutschland für 22 Euro auf den Markt kommen.

Der DUBBELKISEL ist bereits im polnischen IKEA-Angebot aufgetaucht. Über die Produktnummer 506.094.44 und die Shop-&-go-Funktion der IKEA-App lässt sich auch der deutsche Preis von 22 Euro ermitteln. Aktuell ist der LED-Treiber hierzulande noch in keinem Einrichtungshaus verfügbar, soll aber in Kürze bestellbar sein.

Der Treiber ist für die Steuerung von LED-Beleuchtung vorgesehen und unterstützt Matter over Thread. Für die Steuerung über ein Smartphone wird daher ein Thread Border Router benötigt. IKEA nennt dafür unter anderem den DIRIGERA Hub in Verbindung mit der IKEA Home smart App.

IKEA DUBBELKISEL unterstützt bis zu acht Leuchten

An einen DUBBELKISEL lassen sich bis zu acht Produkte anschließen (siehe Video), solange deren Gesamtleistung 30 Watt nicht überschreitet. Zudem können laut IKEA bis zu zehn Treiber innerhalb einer Installation zusammengefasst werden. Das benötigte FORNIMMA Anschlusskabel sowie eine Fernbedienung zum Schalten und Dimmen werden separat angeboten.

Die technischen Daten des IKEA DUBBELKISEL:

Modellkennung: E2512

Maximale Ausgangsleistung: 30 Watt

Abmessungen: 205 × 55 × 18 mm

Gewicht: 150 Gramm

Treiberart: LED, dimmbar

Effizienz bei Volllast: 90 Prozent

Leistungsaufnahme ohne Last: 0,35 Watt

Netzwerk-Standby: 0,35 Watt

Eingangsspannung: 220 bis 240 Volt

Ausgangsspannung: 24 Volt

Ich finde vor allem die Unterstützung von Matter over Thread interessant, weil sich der neue Treiber dadurch flexibler in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren lassen dürfte.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗