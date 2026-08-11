Smart Home

IKEA Smart Home: DUBBELKISEL startet bald in Deutschland für 22 Euro

René Hesse
Von
6 Kommentare
IKEA DUBBELKISEL (KI)

Der neue IKEA DUBBELKISEL LED-Treiber mit Matter over Thread soll in Deutschland für 22 Euro auf den Markt kommen.

Der DUBBELKISEL ist bereits im polnischen IKEA-Angebot aufgetaucht. Über die Produktnummer 506.094.44 und die Shop-&-go-Funktion der IKEA-App lässt sich auch der deutsche Preis von 22 Euro ermitteln. Aktuell ist der LED-Treiber hierzulande noch in keinem Einrichtungshaus verfügbar, soll aber in Kürze bestellbar sein.

IKEA DUBBELKISEL | Screen: mobiFlip

Der Treiber ist für die Steuerung von LED-Beleuchtung vorgesehen und unterstützt Matter over Thread. Für die Steuerung über ein Smartphone wird daher ein Thread Border Router benötigt. IKEA nennt dafür unter anderem den DIRIGERA Hub in Verbindung mit der IKEA Home smart App.

IKEA DUBBELKISEL unterstützt bis zu acht Leuchten

An einen DUBBELKISEL lassen sich bis zu acht Produkte anschließen (siehe Video), solange deren Gesamtleistung 30 Watt nicht überschreitet. Zudem können laut IKEA bis zu zehn Treiber innerhalb einer Installation zusammengefasst werden. Das benötigte FORNIMMA Anschlusskabel sowie eine Fernbedienung zum Schalten und Dimmen werden separat angeboten.

Die technischen Daten des IKEA DUBBELKISEL:

  • Modellkennung: E2512
  • Maximale Ausgangsleistung: 30 Watt
  • Abmessungen: 205 × 55 × 18 mm
  • Gewicht: 150 Gramm
  • Treiberart: LED, dimmbar
  • Effizienz bei Volllast: 90 Prozent
  • Leistungsaufnahme ohne Last: 0,35 Watt
  • Netzwerk-Standby: 0,35 Watt
  • Eingangsspannung: 220 bis 240 Volt
  • Ausgangsspannung: 24 Volt

Ich finde vor allem die Unterstützung von Matter over Thread interessant, weil sich der neue Treiber dadurch flexibler in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren lassen dürfte.

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  1. Leif 🏅
    sagt am

    Für Ikeas eigene LED Hardware sicher nett, aber sonst ist mir bei LEDs WLED deutlich lieber. Was die Flexibilität in der Konfiguration und Ansteuerung betrifft gibt es gefühlt nichts besseres und mittlerweile findet man ja auch viele kommerzielle Controller dafür wenn man nicht selbst löten möchte (Gledopto, Domraem etc)

    Antworten
  2. Andreas 🪴
    sagt am

    Das ist so ein richtiger Artikel, wo ich als 50jähriger mal sowas von nur Bahnhof verstehe 😁 „LED-Treiber“… what? Bei Druckertreiber bin ich noch voll dabei. Aber den brauchts ja bald nicht mehr dank Digitalisierung, dass gefällt mir schon als IT-Supportler. Aber beim Automatisierungswahn bin ich raus, per Sprache mal Licht ein- oder auszuschalten mache ich aus Bequemlichkeit noch mit. Ich würde gern mal in die Zukunft schauen können, um zu sehen wo die Menschheit in 100 Jahren steht, wer wen steuert usw. 😉

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Andreas ⇡

      Das war auf jeden Fall nicht meine Absicht. Der Begriff „LED-Treiber” war mir einfach geläufig, und das schon lange Zeit vor dem Thema Smart Home. Ein LED-Treiber begrenzt den Strom, der durch eine LED fließt. LEDs selbst sind dazu nicht in der Lage. Ein LED-Treiber ist eine Konstantstromquelle.

      Antworten
      1. Andreas 🪴
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Kein Problem, viele Mitleser hier werden schon wissen worum es geht. Nachdem ich jetzt noch schnell mal „Matter over Thread“ googeln musste, weiß ich, dass das Ganze nichts für mich ist, zumindest momentan. Ich hab mich nur von IKEA in den Artikel locken lassen 🤣

        Antworten
  3. FaceOfIngo 🍀
    sagt am

    ich habe das IKEA smart home anscheinend nicht verstanden. Ich habe mir 3 MITTLED Spots gekauft, dazu den TRÅDFRI, die BILRESA (scrollrad) Fernbedienung.
    Das in mein Apple Home eingebunden und gedacht, ich könnte dann über SIRI (z.B. „Hey Siri, schalte das xxx Licht an.“) und Fernbedienung das Licht steuern, geht aber nicht.

    Antworten
    1. Dome 👋
      sagt am zu FaceOfIngo ⇡

      Du brauchst noch einen Hub dazu um das ganze auch steuern zu können.
      Habe einen ähnlichen Aufbau, auch schon Matter/Threads, aber die wirklich brauchbare Steuerung erfordert das 70 Euro Gateway von Ikea, damit läufts dann aber wirklich rund.

      Antworten

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