Mobilität

Allein im ICE: Neuer Bahn-Service für Kinder startet

René Hesse
Von
2 Kommentare
Deutsche Bahn Ice 3neo Front Header

Die Deutsche Bahn startet am 21. August mit dem DB Junior Express einen Begleitservice für allein reisende Kinder.

Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Pädagogisch geschultes Personal begleitet sie durchgehend vom Start- bis zum Zielbahnhof. Buchbar ist der Service ab dem 12. August bis spätestens 24 Stunden vor Abfahrt.

DB Junior Express startet auf sechs ICE-Verbindungen

Zum Start gibt es das Angebot freitags und sonntags auf den Strecken Berlin–München, München–Köln und Frankfurt am Main–Hamburg, jeweils in beiden Richtungen. Der Begleitservice kostet 69 Euro pro Strecke zusätzlich zum Kinderticket.

Die wichtigsten Details zum Start:

  • Alter: sechs bis 14 Jahre
  • Maximal 14 Kinder und zwei Betreuer pro Gruppe
  • Reservierter Bereich im Zug
  • Persönliche Übergabe an die hinterlegte Abholperson

Während der Fahrt sind laut Deutscher Bahn unter anderem Spiele, Basteln und Vorlesen vorgesehen. Allein reisende Kinder dieser Altersgruppe erhalten auf Normal- und Sparpreise grundsätzlich 50 Prozent Rabatt. Kinder bis einschließlich 14 Jahre fahren dagegen kostenlos mit, wenn sie gemeinsam mit einer Begleitperson ab 15 Jahren gebucht werden.

Ich halte den Service vor allem für Familien mit regelmäßig getrennten Wohnorten oder längeren Verwandtschaftsbesuchen für interessant. 69 Euro Aufpreis sind allerdings eine klare Zusatzhürde. Entscheidend dürfte daher sein, wie gut die zunächst wenigen Verbindungen angenommen werden.

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  1. gast 🌀
    sagt am

    Schwierig… 69€ + Ticket sind schon eine Ansage. Die ganze Bespaßung ist für einen 6jährigen natürlich top, für einen 14jährigen aber unnötig. Inbesondere entsteht ja dadurch auch die Beschränkung auf die betreuten Verbindungen und Umstiege sind nicht möglich.

    Wir haben letztens einen 10jährigen allein in den ICE gesetzt, war schon ein Abenteuer. Natürlich erst mal spontan eine halbe Stunde Verspätung. Trotzdem hat der Zugbgleiter an der Tür noch freundlich reagiert, als ich ihn gebeten habe einen Blick auf den Jungen und seinen Ausstieg zu haben. Der hat sich dann aber natürlich während der Fahrt noch geändert, Ersatzhalt. Das haben wir so gerade eben noch rechtzeitig mitbekommen, so dass die Abholer noch zum richtigen Bahnhof kommen konnten. Ohne Handy und Aufpassen wäre das schon spannend geworden.

    Antworten
  2. Hazz 🔅
    sagt am

    Wenn die Bahn auch mal pünktlich fahren würde. Ich wurde die letzten Jahre immer enttäuscht, wenn man es mit dem Ausland vergleicht liegen da Welten. Vor allem in Japan war der Unterschied gefühlt Lichtjahre große.

    Antworten

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