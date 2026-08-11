Allein im ICE: Neuer Bahn-Service für Kinder startet

Die Deutsche Bahn startet am 21. August mit dem DB Junior Express einen Begleitservice für allein reisende Kinder.

Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Pädagogisch geschultes Personal begleitet sie durchgehend vom Start- bis zum Zielbahnhof. Buchbar ist der Service ab dem 12. August bis spätestens 24 Stunden vor Abfahrt.

DB Junior Express startet auf sechs ICE-Verbindungen

Zum Start gibt es das Angebot freitags und sonntags auf den Strecken Berlin–München, München–Köln und Frankfurt am Main–Hamburg, jeweils in beiden Richtungen. Der Begleitservice kostet 69 Euro pro Strecke zusätzlich zum Kinderticket.

Die wichtigsten Details zum Start:

Alter: sechs bis 14 Jahre

Maximal 14 Kinder und zwei Betreuer pro Gruppe

Reservierter Bereich im Zug

Persönliche Übergabe an die hinterlegte Abholperson

Während der Fahrt sind laut Deutscher Bahn unter anderem Spiele, Basteln und Vorlesen vorgesehen. Allein reisende Kinder dieser Altersgruppe erhalten auf Normal- und Sparpreise grundsätzlich 50 Prozent Rabatt. Kinder bis einschließlich 14 Jahre fahren dagegen kostenlos mit, wenn sie gemeinsam mit einer Begleitperson ab 15 Jahren gebucht werden.

Ich halte den Service vor allem für Familien mit regelmäßig getrennten Wohnorten oder längeren Verwandtschaftsbesuchen für interessant. 69 Euro Aufpreis sind allerdings eine klare Zusatzhürde. Entscheidend dürfte daher sein, wie gut die zunächst wenigen Verbindungen angenommen werden.

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