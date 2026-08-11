Dieses Xbox Studio liefert die „Top-Performance“

Microsoft musste im letzten Quartal mit einem Einbruch bei der Gaming-Sparte leben und die Nachfrage nach der Xbox geht weiter zurück. Doch es gibt ein Xbox Studio, bei dem es aktuell besser denn je läuft, auch wenn es ein Einkauf war.

Die Rede ist von Blizzard Entertainment, die laut Windows Central diese Woche in einem internen Schreiben von Johanna Faries gelobt wurden. Das letzte Quartal war eines der besten von Blizzard und man sei das erfolgreichste Xbox Studio.

Alte Spiele und noch ältere Marken

Overwatch läuft wieder besser, World of Warcraft ebenso und Diablo 4 kommt ebenfalls gut an. Blizzard lebt also weiterhin von sehr alten Spielen und vor allem ganz alten Marken. Das, was Spieler seit Jahren kennen, spielen sie noch heute.

Das erklärt auch, warum die Konkurrenz bei Sony beispielsweise auch unbedingt ein starkes Live-Service-Lineup haben möchte, denn WOW ist jetzt bald zwei Jahrzehnte alt und die Marke wirft auch ohne ein neues Spiel gutes Geld ab.

Am Ende dominieren auch heute noch die alten Marken die Branche und das führt leider dazu, dass ein einst extrem talentiertes Studio wie Blizzard lieber noch mehr WOW oder Overwatch bringt, statt mal einen ganz neuen Blockbuster zu zeigen.

Ich rechne auf der BlizzCon im September jedenfalls mit keiner Überraschung und als alter Fan des Studios finde ich diesen Trend der Branche, auch wenn ich ihn aus finanzieller Sicht verstehen kann, schade. Da melkt man lieber die alte Kuh weiter.

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