Apple Intelligence: In China gibt es die „Zensur“

Die Appel Intelligence ist endlich bereit für China und wird dort, vermutlich mit iOS 26.6.1 oder iOS 27, ebenfalls starten. Doch Apple muss auf externe Anbieter für die Apple Intelligence setzen und da Google verboten ist, nutzt man lokale Dienste.

In China muss man sich aber auch an „Sicherheitsmechanismen“ halten, was eine schöne Umschreibung für Zensur und Kontrolle durch die Regierung in China ist.

“Safety mechanism” is a euphemism for censorship engine. It’s a filter for unauthorized content in China and a way to rapidly update models with changes provided by the Chinese government. https://t.co/g5rUaq6xBA — Mark Gurman (@markgurman) August 11, 2026

Interessant ist dabei, dass Apple keinerlei Kritik an dieser Vorgehensweise in China übt und bei uns in der EU massiv dagegen vorgeht. Dabei ist die Art, wie die KI in China integriert wird, eine ganz andere Hausnummer als der Vorgang in der EU.

Ich bin zwar ein Gegner einer Diktatur, aber wenn Apple in China aktiv sein will, dann muss man sich anpassen, dann ist das eben so. Wenn man aber in der EU aktiv sein will, dann gibt es Regeln für diesen Markt, auch diese gilt es einzuhalten.

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