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Apple Intelligence: In China gibt es die „Zensur“

Oliver Schwuchow
Von
5 Kommentare

Die Appel Intelligence ist endlich bereit für China und wird dort, vermutlich mit iOS 26.6.1 oder iOS 27, ebenfalls starten. Doch Apple muss auf externe Anbieter für die Apple Intelligence setzen und da Google verboten ist, nutzt man lokale Dienste.

In China muss man sich aber auch an „Sicherheitsmechanismen“ halten, was eine schöne Umschreibung für Zensur und Kontrolle durch die Regierung in China ist.

Interessant ist dabei, dass Apple keinerlei Kritik an dieser Vorgehensweise in China übt und bei uns in der EU massiv dagegen vorgeht. Dabei ist die Art, wie die KI in China integriert wird, eine ganz andere Hausnummer als der Vorgang in der EU.

Ich bin zwar ein Gegner einer Diktatur, aber wenn Apple in China aktiv sein will, dann muss man sich anpassen, dann ist das eben so. Wenn man aber in der EU aktiv sein will, dann gibt es Regeln für diesen Markt, auch diese gilt es einzuhalten.

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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Apple soll sich mal nicht so haben und seine „Intelligenz“ in die EU bringen

    Antworten
  2. Hazz 🔅
    sagt am

    In der EU ist auch niemand traurig, wenn Apple Intelligence nicht gekommen wäre. Ich hatte mich echt darauf gefreut, doch das was Apple anbietet ist in allen Belangen schlechter als die Konkurrenz. Von daher einfach eine 3rd Party App installieren und gut ist.

    Antworten
  3. Newt 🏆
    sagt am

    Apple ist die Nutte der Kommunistischen Partei Chinas. Sie machen wortwörtlich alles, was diese Partei will. Gleichzeitig heulen sie herum, dass die EU Gesetze verabschiedet, die auch Apple beeinflussen. Tolle Doppelmoral. Google hat sich wenigstens aus China zurückgezogen.

    Antworten
    1. Maximilian ♾️
      sagt am zu Newt ⇡

      China ist aber auch ein Milliardenmarkt und da knicken letzendlich alle Firmen ein

      Antworten
      1. Hugo 💎
        sagt am zu Maximilian ⇡

        Die EU ist ein noch größerer Markt, wenn man die Kaufkraft einbezieht.

        Antworten

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