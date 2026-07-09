1&1 überzeugt im großen Festnetztest

1&1 erreicht im IMTEST Festnetztest 2026 erneut die Gesamtnote „sehr gut“.

1&1 hat im aktuellen Festnetztest von IMTEST und zafaco die Gesamtnote 1,26 erhalten. Damit verbessert sich der Anbieter leicht gegenüber dem Vorjahr und belegt unter den bundesweiten Festnetz-Internetanbietern den zweiten Platz hinter der Telekom. Grundlage der Auswertung sind mehr als 3,8 Millionen Messungen.

Laut IMTEST erhielt 1&1 in allen fünf bewerteten Kategorien die Note „sehr gut“. Dazu zählen Stabilität, Telefonie, Datenübertragung, Surfen und Streaming. Das beste Einzelergebnis erzielte der Anbieter bei der Datenübertragung mit der Teilnote 1,02.

IMTEST Festnetztest 2026 bewertet fünf zentrale Kategorien

Die wichtigsten Ergebnisse:

Gesamtnote „sehr gut“ (1,26)

Platz zwei unter den bundesweiten Anbietern

„Sehr gut“ in allen fünf Testkategorien

Mehr als 3,8 Millionen Messungen als Datengrundlage

Nach Angaben von IMTEST zeichne sich 1&1 vor allem durch eine gleichmäßige Leistung über alle geprüften Bereiche aus. Die Untersuchung wird gemeinsam mit dem Netzwerkspezialisten zafaco durchgeführt und soll die Qualität von Festnetzanschlüssen unter realistischen Nutzungsbedingungen abbilden.

Ich finde unabhängige Vergleichstests grundsätzlich hilfreich, da sie Verbrauchern eine zusätzliche Orientierung bieten. Trotzdem ist es bei der Anbieterwahl immer auch Pflicht, die tatsächliche Verfügbarkeit und Leistung am eigenen Wohnort zu prüfen.

Alle Informationen zum 1&1-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Zu den 1&1 Festnetz-Tarifen →

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