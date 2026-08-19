Nintendo Switch 2: Dieses Tarif-Bundle wird effektiv erstaunlich günstig

Handyhelden bietet die Nintendo Switch 2 zusammen mit einem 20-GB-Tarif im Telekom-Netz für insgesamt 489,70 Euro an. Das macht das Bundle zum Effektivpreis-Schnäppchen.

Das Bundle kombiniert die Konsole mit einer Allnet-Flat von Klarmobil. Der Tarif kostet 29,99 Euro pro Monat. Für die Nintendo Switch 2 werden einmalig 49,95 Euro fällig, hinzu kommen 19,99 Euro Anschlusspreis.

Nintendo Switch 2 mit insgesamt 300 Euro Bonus

Entscheidend für den rechnerischen Gesamtpreis sind zwei Aktionen. Bei erfolgreicher Nutzung sinken die Tarifkosten im Vergleich zum separat angesetzten Gerätepreis deutlich.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

20 GB im Telekom-Netz für 29,99 Euro monatlich

Nintendo Switch 2 für einmalig 49,95 Euro

150 Euro Rufnummernmitnahme-Bonus

150 Euro Cashback

Lieferzeit laut Anbieter: 1 bis 2 Werktage

Der MNP-Bonus erfordert nach der Rufnummernmitnahme innerhalb von 30 Tagen eine SMS mit „klarmobil“ an die 72961. Die SMS kostet 0,19 Euro. Für das Cashback muss zwischen dem zweiten und sechsten Monat eine SMS mit „Cashback“ an die 61131 gesendet werden.

Handyhelden beziffert den effektiven Tarifpreis unter Einrechnung des Gerätewerts von 426,99 Euro auf 2,61 Euro monatlich.

Ich finde das Bundle vor allem für Käufer interessant, die ohnehin eine Nintendo Switch 2 suchen und mit dem Klarmobil-Tarif etwas anfangen können. Wichtig ist allerdings, beide Bonusaktionen fristgerecht einzulösen.

Zum Angebot →

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