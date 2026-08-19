Neue Bezahlmethode bei dm: Wero schafft den nächsten großen Deal

Die Drogeriekette dm führt Wero ab dem 25. August als zusätzliche Bezahlmethode in ihrem Onlineshop ein.

Derzeit läuft noch ein Funktionstest. Anschließend soll Wero für alle Kunden im dm Onlineshop verfügbar sein. Zur Auswahl stehen weiterhin unter anderem Kreditkarte, Klarna, Apple Pay und PayPal. Gegenüber dem „manager magazin“ erklärte dm-Finanzchef Martin Dallmeier, dass Wero nach Ansicht des Unternehmens ein relevantes Zahlungsmittel werden könne.

Für die European Payment Initiative ist die Partnerschaft besonders wichtig. Wero kommt bislang auf mehr als 7 Millionen registrierte Nutzer, hat aber mit geringer Bekanntheit zu kämpfen. PayPal zählt in Deutschland dagegen rund 39 Millionen Nutzer. Nach Lidl und Decathlon gewinnt Wero mit dm nun einen weiteren großen Händler.

dm könnte Wero später auch in den Filialen anbieten

Die wichtigsten Zahlen und Fakten:

Start im dm-Onlineshop: 25. August 2026

Wero: mehr als 7 Millionen registrierte Nutzer

PayPal: rund 39 Millionen Nutzer in Deutschland

dm-Onlineshop: zuletzt vermutlich mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz

dm hält 5 Prozent Wero-Anteil nach sechs bis zwölf Monaten für einen guten Start

Sollte Wero online gut angenommen werden, kann sich dm laut Dallmeier auch einen Einsatz im stationären Handel vorstellen. Eine Rolle dürften zudem die Kosten spielen. Laut EHI Retail Institute verlangt PayPal von Händlern im Schnitt 1,94 Prozent des Umsatzes. Wero dürfte für dm günstiger sein.

Ich halte den Einstieg von dm für einen wichtigen Schritt für Wero. Ein europäischer Zahlungsdienst braucht vor allem bekannte Händler, damit Kunden ihn regelmäßig nutzen können.

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