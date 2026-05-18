BMW i1 steht an: Elektrischen 1er für 2028 bestätigt

BMW plant einen elektrischen 1er, auch wenn man bei der aktuellen Generation noch einen Bogen darum gemacht hat. Der 1er ist eines von wenigen Modellen, bei denen man den Verbrenner nicht zu einem Elektroauto bei BWM umgebaut hat.

Das hat einen Grund, denn beim ersten BMW i1 möchte man die neue Plattform für Elektroautos nutzen, die jetzt mit der Neuen Klasse und dem iX3 und i3 startet. Bei Autocar hat man verraten, was wir schon wussten, der BMW i1 kommt dann 2028.

Bis 2028 will BMW das komplette Portfolio auf die Neue Klasse umstellen, was Optik und Technik betrifft (nicht alle Modelle werden die Elektro-Plattform nutzen) der BMW i1 ist dann also eines der letzten Elektroautos, die hier vorgesehen sind.

Der 1er bleibt wichtig für BMW

Bernd Körber von BMW hat bei Autocar übrigens auch betont, dass der 1er sehr wichtig für BMW bleibt, denn es gibt weiterhin einige Märkte, in denen das Modell sehr beliebt ist, aber man will auch jüngere Kunden damit ansprechen, die kein so großes Auto von BMW benötigen und auch noch nicht ganz so viel Geld haben.

Die Konkurrenz ist vorbereitet, denn Mercedes plant parallel eine elektrische A-Klasse und Audi soll danach ebenfalls sowas wie einen A1 e-tron geplant haben.