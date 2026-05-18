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Baufinanzierung in 30 Minuten: ING startet Immobilienkredit ohne Papierkrieg

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ING (KI)

Die ING Deutschland und die Interhyp Gruppe starten mit Instant-Baufi eine digitale Baufinanzierung mit Kreditentscheidung in bis zu 30 Minuten.

Der Antrag für Bestandsimmobilien wird über baufi.NOW volldigital erfasst und automatisiert geprüft. Laut der Bank reicht im Wesentlichen der Energieausweis, klassische Unterlagen wie Gehaltsnachweise oder Flurkarten entfallen.

Ein KI-gestützter Objektcheck erzeugt aus Adress- und öffentlichen Daten strukturierte Gebäudedaten als digitalen Zwilling. Ergänzt wird dies durch einen digitalen Kontoblick zur automatisierten Bonitätsprüfung von Einkommen und Eigenkapital.

Marktstart und digitale Plattformstrategie bei Instant-Baufi

Die Kreditentscheidung erfolgt weiterhin durch die ING, basiert jedoch auf weitgehend automatisierten Prüfungen.

ING und Interhyp kalkulieren kurzfristig damit, dass rund 15 bis 20 Prozent der über die Interhyp-Gruppe eingereichten Finanzierungen von der ING als „Instant-Baufi” bearbeitet werden können. Mit weiteren Ausbaustufen soll dieser Anteil schrittweise erhöht werden.

Ich sehe in dem Ansatz eine klare Beschleunigung klassischer Baufinanzierungsprozesse durch weniger Dokumentenaufwand und stärker standardisierte digitale Prüfpfade.

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