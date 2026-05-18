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simplebanking führt neue Überweisungsfunktion ein

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Die App simplebanking 1.5 erweitert ihr Mac-Banking um neue Überweisungs-, Analyse- und Automatisierungsfunktionen.

Mit simplesend führt simplebanking eine optionale Überweisungsfunktion ein. Nutzer geben Empfänger oder IBAN ein, erhalten Vorschläge aus vergangenen Buchungen und starten Zahlungen direkt in der App. Die Freischaltung kostet einmalig 15 Euro ohne Abo. Die Zahlung wird über YAXI abgewickelt und per SCA oder TAN bestätigt.

Analysefunktionen, Fokus-Modus und neue Bankunterstützung

Die App erweitert zudem ihre Auswertung um neue Kennzahlen wie Money Age sowie Prognosen zu Ausgaben bis zum nächsten Gehalt und tägliche Richtwerte. Ein Fokus-Modus sorgt für eine reduzierte, klarere Oberfläche.

Parallel wird die Bankunterstützung auf weitere europäische Länder ausgeweitet, darunter Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Benelux und Großbritannien mit Banken wie N26, Revolut und ING. Über MCP und CLI erhält simplebanking zusätzliche Schnittstellen für KI-gestützte Analysen und Berichte.

Ich sehe darin vor allem eine konsequente Weiterentwicklung in Richtung integriertes Banking mit stärkerer Automatisierung und besserer Datenauswertung.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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