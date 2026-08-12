Porsche ist gescheitert: Ohne Hilfe aus China geht es nicht

Porsche wollte 2026 eigentlich schon mehr Elektroautos verkaufen, aber durch eine eher schwache Modellpflege des Taycan und Verspätungen beim Macan und vor allem Cayenne sowie 718, konnte man das nicht erreichen. Und das hat Folgen.

Die CO₂-Ziele in der EU wird die VW-Marke 2026 und 2027 wohl nicht erreichen, daher verlässt man den CO₂-Pool des VW-Konzerns, vermutlich um andere Marken nicht nach unten zu ziehen, und hat sich einen neuen „Partner“ geschnappt.

Porsche benötigt Xpeng für CO₂-Ziel

Wie der Analyst Matthias Schmidt herausgefunden hat, hat Porsche bei der EU einen Antrag eingereicht, dass man jetzt einen CO₂-Pool mit Xpeng aus China anstrebt. So kann die VW-Gruppe das CO₂-Ziel vielleicht doch noch erreichen.

Man benötigt also Hilfe aus China und muss einem Neuling viel Geld bezahlen, weil man nicht auf die seit Jahren angekündigten Bedingungen des Marktes vorbereitet war. Und das, obwohl die EU die CO₂-Regularien sogar noch massiv gelockert hat.

Hinzu kommt, dass Porsche die Zeit sogar wieder um viele Jahre zurückgedreht hat, wie will man das CO₂-Ziel denn nach 2027 erreichen, wenn die Regelungen mit der Zeit immer strenger werden? Hofft man einfach auf die anderen VW-Marken?

Man kann bei Porsche froh sein, dass die EU das gelockert hat und sowas wie CO₂-Pooling überhaupt eine Option ist. Es würde mich aber nicht wundern, wenn die Politik den deutschen Automarken, die schlecht geplant haben, in Zukunft hilft.

Der Klimawandel wütet fröhlich weiter

Die Temperaturen steigen, die Wasserpegel sinken, wir feiern mal wieder einen Hitzerekord im Juni und Juli in Westeuropa, so heiß war es noch nie, seit ein paar Tagen leben wir über unsere Verhältnisse und statt die Lösung für das Problem zu sein, und das könnte der VW-Konzern, schaut man einfach so weiter dabei zu.

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