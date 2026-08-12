Spider-Man 3: Neuer Marvel-Blockbuster ist jetzt „in Produktion“

Eine offizielle Ankündigung von Insomniac Games steht weiterhin aus und das PlayStation Studio fokussiert sich jetzt zunächst auf Wolverine im September, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass man bereits an Spider-Man 3 arbeitet.

Diese Woche gab es den nächsten Hinweis, denn das kommende Spiel hat eine eigene Seite bei IMDb bekommen. Diese verrät, dass Yuri Lowenthal wieder in die Rolle des Peter Parker schlüpft und Spider-Man 3 jetzt „in Produktion“ ist.

Bryan Intihar und Ryan Smith kümmern sich um das Projekt, sie haben auch an Spider-Man 1 und Spider-Man 2 gearbeitet. Mit Blick auf den Hype rund um Spider-Man wäre es eigentlich ein perfekter Zeitpunkt für die Ankündigung, aber damit rechne ich 2026 nicht. Ich vermute, dass man das Spiel frühestens 2027 bestätigt.

Man könnte dann den kommenden Hype rund um das Finale der Spiderverse-Saga nutzen, diese ist immerhin von Sony selbst, aber das Venom-Spiel soll ja auch noch in Entwicklung sein, damit würde vorher rechnen, das könnte man 2027 zeigen.

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