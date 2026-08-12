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Apple bereitet das nächste iPad mit OLED-Display für 2027 vor

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Apple spendierte dem iPad Pro vor einer Weile ein OLED-Display, entschied sich beim Rest aber weiterhin für LCD-Technik. Das ändert sich jetzt nach und nach und das kommende iPad mini wird noch im Herbst den Anfang mit OLED machen.

Doch Apple wird ab Herbst nach und nach alle iPads aktualisieren und das iPad Air soll im Frühjahr 2027 ebenfalls den Schritt zu OLED gehen. Laut The Elec wird das Panel von Samsung Display und BOE kommen, die Produktion startet noch 2026.

Technische Details zum OLED-Display haben wir keine, aber das Air wird wohl, wie auch das mini, bei 60 Hz bleiben. Würde Apple diesen iPads auch 120 Hz wie beim Pro spendieren, würde wohl kaum noch jemand das teure iPad von Apple kaufen.

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  1. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Also zumindest das Mini könnte Apple auf 120 Hertz umstellen, das wird allein aufgrund seiner Größe und Leistung kaum die Pro-Reihe attackieren.
    Oder zumindest 90 Hertz wären auch sinnvoll – so wie bei vielen Einsteiger-Androiden mittlerweile…

    Antworten

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