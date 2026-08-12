VW ID Buzz: Das überraschende Comeback bei Volkswagen

Der VW ID Buzz tat sich in den letzten Monaten durchaus schwer und wenn man bedenkt, dass der Konzern gerade die Nische verlässt, weil er sparen muss, dann hätte es niemanden gewundert, wenn wir nie einen Elektro-Camper sehen werden.

Doch dieser kommt und Ende des Monats werden wir mit dem „ID California Cruise“ eine seriennahe Studie sehen, die auf dem VW ID Buzz aufbaut. VWN (Volkswagen Nutzfahrzeuge) will wohl ab 2028 mehrere Elektro-Camper auf den Markt bringen.

Damit haben wir nicht mehr gerechnet, jedenfalls nicht in diesem Jahrzehnt, denn nach der Ankündigung von 2021 wurde es komplett ruhig um einen California. Erste Details soll es bald in Düsseldorf geben, Basis wird sicher der aktualisierte VW ID Buzz für 2026 sein. Mit einem Preis rechne ich aber nicht, das wird noch dauern.

Schön zu sehen, dass sich da etwas tut, denn wenn nicht Volkswagen, wer dann. Es ist zwar absolute Nische, aber ich bin auf Details auf dem Caravan Salon gespannt.

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