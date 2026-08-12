watchOS 27: Das sind die neuen Farben für die Apple Watch im Herbst

Apple hat diese Woche eine neue Beta von iOS 27 und Co. verteilt und auch für watchOS 27 gab es ein Update. Das neue Watchface, welches im Juni die Runde machte, fehlt zwar weiterhin, dafür gibt es den Hinweis für die neuen Farben.

Der zuverlässige „aaronp613“ hat sich den Code von watchOS 27 angeschaut und die Farben für den Herbst 2026 gefunden. Sie sind noch nicht zu sehen, aber man kann sich das anhand der Beschreibung eigentlich auch so ganz gut vorstellen:

Cool Slate Blue-Gray

Dusty Rose

Flat Sage Green

Muted Navy Blue

Pale Mint Green

Soft Periwinkle Blue

Soft Pink

Warm Cream

Warm Taupe

Die Farbpalette ist seit einer Weile ausgereizt, neue Farben, die bei Apple in der Regel zweimal im Jahr bei watchOS kommen, sind also oft eine Variante von einer schon bekannten Farbe. Und das dürften auch neue Farben für neue Bänder sein.

Wichtiger Hinweis: Diese Farben wurden beim Watchface „Modular Ultra“ entdeckt, Apple bringt neue Farben aber in der Regel für alle Watchfaces. Die finale Version von watchOS 27 erscheint in einem Monat, da diese Farben noch nicht offiziell von Apple bestätigt wurden, kann es natürlich auch sein, dass sich das noch ändert.

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