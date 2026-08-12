Enpal und Bosch erweitern Wärmepumpen-Angebot um smarte Heizungssteuerung

Das Unternehmen Enpal ergänzt sein Wärmepumpen-Angebot seit Juli 2026 um smarte Heizkörper-Thermostate von Bosch.

Das Angebot richtet sich an Neukunden, die eine Enpal-Wärmepumpe installieren lassen. Zum Einsatz kommt das Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II [+M]. Bosch und Enpal arbeiten bereits seit Mai 2023 bei Wärmepumpen zusammen.

Enpal und Bosch vernetzen Heizung und Energiesystem

Die Thermostate sollen Heizkörper anhand von Zeitplänen, Raumtemperatur, Automationen und Anwesenheit steuern. Nach Angaben der Unternehmen lässt sich dadurch Heizenergie gezielter einsetzen. Rund 70 Prozent des Energieverbrauchs privater Haushalte entfallen auf Raumwärme.

Die wichtigsten Punkte:

Seit Juli 2026 für neue Wärmepumpen-Kunden erhältlich

Bosch Heizkörper-Thermostat II [+M] wird eingesetzt

Partnerschaft zwischen Bosch und Enpal besteht seit 2023

Automatischer hydraulischer Abgleich soll die Wärmeverteilung optimieren

Enpal will die Heizungssteuerung mit Solaranlage, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox verknüpfen. Der automatische hydraulische Abgleich soll die Heizleistung dabei an Raumnutzung und Temperatur anpassen. Wie hoch die tatsächliche Ersparnis ausfällt, hängt jedoch vom jeweiligen Gebäude und Heizverhalten ab.

Ich finde den Schritt nachvollziehbar. Eine Wärmepumpe allein macht ein Haus noch nicht automatisch smart. Spannend wird es vor allem dann, wenn Erzeugung, Speicherung und Wärme tatsächlich sinnvoll zusammenspielen.

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